A unos días de su ruptura, Hugo Catalán sale en defensa de Claudia Martín

En días pasados, Claudia Martín confirmó el término de su noviazgo con el actor Hugo Catalán. Sin ahondar en los detalles de esa ruptura, la actriz de melodramas reveló que todo había concluido en los mejores términos, tras poco más de dos años de ese romance que acaparó el interés mediático en su momento. Luego de lo sucedido surgieron algunos rumores que se referían directamente a Martín, por lo que Catalán no dudó en alzar la voz para salir en defensa de su expareja, dando muestra del respeto y el cariño que prevalece entre ambos más allá de la decisión tomada de poner fin a lo suyo.

Claudia Martín y Hugo Catalán concluyeron en buenos términos.

Hugo responde a las especulaciones

Activo como suele ser en redes sociales, Hugo no pasó desapercibidos los comentarios de los usuarios en la publicación de la noticia de su ruptura con Claudia, esto en la cuenta oficial de un medio de comunicación. Específicamente, el intérprete reaccionó a las palabras de un seguidor que aseguraba que la actriz había puesto sus ojos en otro galán de telenovelas, siendo este el motivo del truene. Directo y con un dejo de molestia, Catalán respondió para defender así la integridad de su ex. “No digas tonterías, ella no es ese tipo de persona”, escribió.

Tras las palabras de Hugo, el usuario no paró de responder, situación que desencadenó una discusión entre ambos. Molesto, al actor expresó: “La gente como tú me dan risa, escondidos detrás de sus perfiles. Pequeños, insignificantes y ocupándose de la vida de otras personas. Lo mejor que te puede pasar es que alguien te conteste. Así que enjoy”, expresó el actor de melodramas como El Amor No Tiene Receta, historia en la que por cierto fue pareja en la ficción junto a Claudia Martín. Aunque el seguidor continuó con la discusión, Hugo prefirió finalizar con un “oh, para, me haces daño”, aunque de inmediato recibió el apoyo de más personas atentas a lo sucedido.

Claudia Martín ha sido muy reservada con el tema de su ruptura.

Claudia y Hugo terminaron su romance

La noticia tomó por sorpresa a los seguidores de la pareja. Sin embargo, todo parece haberse dado con calma, así lo reveló Claudia en su mensaje dado a conocer hace unos días. “Queridos amigos: quiero compartirles que Hugo y yo ya no estamos juntos desde hace tiempo. Quedamos en buenos términos y yo le voy a desear lo mejor en su vida hoy y siempre. Gracias por su comprensión y apoyo en estos momentos. Bendiciones para todos”, escribió la intérprete en una de sus historias de Instagram. Desde ese momento, Claudia ha recibido el respaldo de sus fans, siempre pendientes de lo que acontece en su vida.

Claudia y Hugo mantienen un lazo de cordialidad, según ha dejado ver la actriz en su comunicado.

Luego de anunciar su ruptura, Claudia se ha refugiado en el trabajo y en disfrutar de unos días de descanso. La actriz viajó a su natal Oaxaca, según dejó saber en sus redes, espacio en el que mostró algunas publicaciones de su paseo por la bella ciudad. De hecho, confesó que la gastronomía de esa entidad fue parte de sus deleites. “Oigan, ahora sí me eché un tour de comida, pero en Oaxaca vale 100% la pena. Regreso con la panza llena y el corazón contento”, escribió la actriz.