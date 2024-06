En medio de los rumores, Jennifer Lopez pide: ‘No dejen que las voces de unos los ahoguen’

El nombre de Jennifer Lopez ha acaparado los titulares de prensa durante las últimas semanas, y no solo por los rumores que han perseguido su matrimonio con Ben Affleck, sino también por un asunto de índole profesional. El pasado 31 de mayo, la cantante anunció la cancelación de su gira This Is Me...Live, lo que generó un gran impacto entre sus seguidores y, por supuesto, todo tipo de comentarios. Ante esta situación, la intérprete ha roto el silencio y ha compartido un poderoso mensaje en el que además se ha referido a un exitoso proyecto que la tiene muy satisfecha.

©GettyImages



Jennifer canceló su gira ‘This Is Me...Live’.

Jennifer se dirigió a sus fieles fans a través de un boletín en su sitio On The JLO, en el que compartió su alegría por el gran recibimiento que ha tenido entre el público su película Atlas, estrenada el pasado 24 de mayo en Netflix. “Hola a todos. ¡¡Acabo de recibir grandes noticias y todo es gracias a ustedes!! ¡¡¡ATLAS es nuevamente la #1 en el mundo entero esta semana!!! ¡¡¡Muchas gracias!!!”, expresó.

JLo continuó su mensaje en un tono mucho más reflexivo. “Puede parecer como que hay un montón de negatividad en el mundo ahora mismo... pero no dejen que las voces de unos los ahoguen, hay taaaaanto amor allá afuera”, expresó, sin agregar más detalles. “¡Gracias, gracias, gracias! Los amo mucho a todos”, concluyó.

©onthejlo.com



Jennifer colocó este mensaje en su sitio.

Si bien la llamada ‘Diva del Bronx’ no profundizó en su mensaje ni explicó a qué se refería con la “negatividad” que mencionó, sí dejó entrever que está consciente de los rumores que circulan en torno a ella, pero expuso su postura de no dejarse llevar por ellos.

Apenas el pasado fin de semana, Jennifer fue captada junto a Ben, y aunque se trató de un encuentro más entre esposos, algunos fueron más allá al interpretar la forma en que se saludaron. Al encontrarse en el lugar donde Samuel, hijo de Affleck jugaría su partido de baloncesto, los actores protagonizaron un dulce beso en la mejilla, mismo que fue tachado de frío por algunas personas. Sin embargo, las imágenes captadas momentos después mostraron a la pareja relajada y sonriente, echando abajo todas las sospechas de tensiones.

©GrosbyGroup



Algunos comentaron este beso entre JLo y Ben.

¿Cómo está JLo tras la cancelación de su gira?

Una fuente cercana a Jennifer reveló recientemente a PEOPLE, que la cantante está “devastada” por haber tenido que cancelar sus conciertos, pero que al mismo tiempo está consciente de que esta decisión es importante tanto para ella como para sus seres queridos. “La vida es muy intensa en este momento. Aunque está triste por cancelar la gira, también está aliviada. Necesita cuidarse”, dijo el informante.

Abandonar This is Me... Live fue duro no solo para JLo sino también para quienes trabajaron con ella en el proyecto. Sin embargo, su equipo la apoyó en su postura. “Fue una decisión que su equipo alentó. Todos apoyan que se concentre en su familia en este momento”, comentó la fuente. Estaba previsto que la gira arrancara el 26 de junio en Orlando, Florida, y que recorriera ciudades como Austin, Dallas, Las Vegas, Miami, Toronto, Nueva York y Boston. Se trataba del primer tour de Lopez desde It’s My Party Tour en 2019.