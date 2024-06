Jennifer Lopez se siente ‘aliviada’ tras cancelar su gira: ‘Necesita cuidar de sí misma’

Jennifer Lopez ha decidido dar un paso atrás de los reflectores para cuidar de su bienestar además de poner primero a su familia antes que a su carrera. La cantante y actriz, conocida por su entrega y profesionalismo en el trabajo, ha cancelado su esperada gira This is Me... Live Tour, lo cual ha dejado a sus seguidores decepcionados, pero entendiendo el momento por el que atraviesa ‘La Diva del Bronx’.

©GettyImages



Jennifer Lopez canceló su esperada gira de verano

Una fuente cercana a Lopez compartió con PEOPLE, que la intérprete está “devastada” por haber tenido que cancelar sus conciertos de verano, pero que al mismo tiempo reconoce que esto es crucial para sus seres queridos. “La vida es muy intensa en este momento. Aunque está triste por cancelar la gira, también está aliviada. Necesita cuidarse”, explicó la fuente.

Aunque esta decisión ha implicado todo un desafío, su equipo apoyó firmemente la postura. “Fue una decisión que su equipo alentó”, agregó la fuente. “Todos apoyan que se concentre en su familia en este momento”.

The This Is Me... Live Tour iba a ser un evento espectacular, celebrando el más reciente álbum de la cantante así como su extensa carrera con sus mejores hits. La gira empezaría el 26 de junio en Orlando, Florida y recorrería ciudades como Austin, Dallas, Las Vegas, Miami, Toronto, Nueva York y Boston. Este tour iba a ser el primero de JLo desde 2019, año en el que se fue de gira con el It’s My Party Tour.

Sin embargo, el 31 de mayo, Live Nation anunció la cancelación, afirmando que Lopez, de 54 años, se está “tomando un tiempo libre para estar con sus hijos, su familia y sus amigos cercanos”. Este tiempo al lado de los suyos es esencial para la estrella, quien ha equilibrado constantemente una exigente carrera con sus responsabilidades como madre y figura pública.

Recientemente, Lopez disfrutó de un día con su hija Emme en un mercado de pulgas vintage. Esta aparición pública se dio poco después de que Lopez fuera noticia por cancelar su gira y en medio de los rumores de una supuesta crisis matrimonial con Ben Affleck. A pesar de los persistentes rumores de ruptura, Lopez parece canalizar su energía en su trabajo, manteniendo una rigurosa agenda llena de ensayos y actividades promocionales.