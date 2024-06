Angélica Vale revela que aprendió a leer y escribir español hasta los 12 años

Aunque Angélica Vale creció y desarrolló su carrera en México, la actriz recientemente reveló que no aprendió a escribir y leer en español hasta la edad de 12 años. Y es que según reveló la también cantante, gran parte de su educación básica la recibió en el idioma Francés en su totalidad. Algo que en un inicio ni ella ni sus padres pensaron que sería un problema, hasta que llegó a sus manos el libreto de Vaselina, pues se enfrentó al problema de que no sabía leer y escribir en español, por lo que fue en esa época, cuando tenía 12 años, que tuvo que poner manos a la obra y aplicarse con su idioma natal.

©@angelicavaleoriginal



La actriz se sinceró respecto a sus inicios en los escenarios

Así lo reveló la protagonista de telenovelas como La Fea Más Bella durante una charla que sostuvo con Isabel Lascurain, para su canal de YouTube, en la que con la sinceridad que suele caracterizarla, reveló la razón por la que aprendió a leer y escribir hasta los 12 años. “A mí me hacían mucho caso mis papás de chiquita, yo no sé en qué cabeza cabe, me metieron a un colegio francés, donde fui muy feliz, estudié ahí hasta sexto de primaria”, compartió la intérprete.

Y aunque en un principio todo parecía normal, cuando llegó a sus manos el libreto de Vaselina, las cosas cambiaron. De repente me mandaron el libreto de Vaselina y me dicen: ‘Léelo’, y yo de: ‘No sé leer en español’”, relató Vale entre risas.

©GettyImages



Angélica reveló la razón por la que no sabía leer y escribir en español

Finalmente, la hija de Angélica María y Raúl Vale explicó el por qué en su escuela solo le daban clases en francés y la razón por la que no había aprendido bien a leer y escribir en su idioma. “No me metieron a la escuela francesa, a la sección mexicana, me metieron a la sección francesa, que todo era francés todo el tiempo”, señaló. “Digo, sí sabía leer porque sabía hablar, pero como niña chiquita, no podía leer bien, no sabía, nadie me había enseñado bien“, confesó.

Orgullosa de que sus hijos le sigan los pasos

Para Angélica Vale, el que sus hijos puedan desarrollar sus talentos y hacer realidad sus sueños es de suma importancia, por eso ahora que su hija Angeliquita ha comenzado a mostrar interés por los escenarios y a demostrar que heredó el talento de su familia, la actriz no cabe de orgullo, por lo que se dijo dispuesta a hacer lo que fuera con tal de que su retoño logre sus objetivos. Tal y como lo compartió en una sincera charla que sostuvo con HOLA! AMÉRICAS, en la que confesó que nada la haría más feliz que participar con hija en un programa como Guerra de Voces para impulsar su talento. “Por supuesto que diría que sí a un programa así con tal de que mi hija tuviera una plataforma importante en donde pudiera demostrar quién es y que está loca y que nació artista, porque lo trae en la sangre. Yo quería que tuviera una vida más tranquila, pero no me salió”, expresó conmovida.