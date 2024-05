Angélica Vale niega haber sufrido un trastorno alimenticio: ‘No le puede dar uno gusto a todo mundo’

Orgullosa de su cuerpo y de su historia, Angélica Vale se ha encargado de dejar en claro que su pérdida de peso se debió al cambio de hábitos alimenticios y a su constancia y perseverancia. Sin embargo, no se ha librado de las especulaciones en torno a esta situación, pues incluso ha sido ligada a tratamientos milagro o se ha llegado a comentar que sufrió un trastorno alimenticio. Algo sobre lo que la también cantante ha sido muy tajante y sincera, pues a la hora de aclarar este tipo de rumores, no ha perdido la oportunidad de resaltar lo bien que se siente consigo misma tras haber logrado sus objetivos.

Angélica se ha dejado ver orgullosa de su cambio

Así lo compartió en un reciente encuentro con la prensa, en el que con total sinceridad respondió a los cuestionamientos en torno a su salud y su físico, pues una de las reporteras presentes la cuestionaron respecto a los comentarios de algunos de sus seguidores, quienes aseguraron que la actriz padecía de vigorexia. “Ay, Dios... ¿vigoréxica?, ¿qué es eso?, no le puede dar uno gusto a todo mundo y la mayoría de la gente me dice cosas muy bonitas”, compartió Vale, en declaraciones retomadas por el programa Venga la Alegría.

En ese mismo sentido, Angélica habló de lo significativo que ha sido para ella este cambio y de lo bien que se siente con él. “Más saludable porque, quieras o no, ése no era mi peso, éste es mi peso normal. Sí necesitaba yo bajar. Sé que hay muchas mujeres que no tienen problemas de sobrepeso por estar subidas de peso, pero yo sí. Estoy muy contenta, muy feliz, porque sí estoy mucho más saludable”, señaló.

La actriz ha dejado en claro cuál es el secreto detrás de su pérdida de peso

Si bien, la actriz aceptó que su cambio responde a un tema muy personal, se siente motivada al saber que otras personas se han sentido inspiradas con su ejemplo. “La mayoría de la gente me dice cosas muy bonitas, así que sí, eso está bonito… Era un mensaje mucho más personal. Era mucho para mí, para mis hijos, para yo sentirme bien, para, insisto, estar sana. Era un rollo mucho más personal, pero qué bonito que a la gente también le gustó”, finalizó.

¿Cómo logró bajar de peso?

Si bien la hija de Angélica María había seguido dietas estrictas por mucho tiempo, fue hasta hace unos meses que encontró a un médico que tras escuchar sus inquietudes y su historia, pudo recomendarle el mejor tratamiento que necesitaba, más allá de la buena alimentación que lleva en casa. “Me desintoxicaron. Yo comía tres lechugas y no bajaba ni una libra preguntándome por qué. Pero fue un rollo hormonal”, explicó a varios medios en la alfombra roja de la obra Vaselina. Entre bromas agregó: “La dieta ya la traía desde hace años y no me hacía nada. Creo que por fin mi doctor encontró el tratamiento hormonal que venía yo pidiendo desde hace nueve años. Por fin le atinaron”.