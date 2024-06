La supuesta razón detrás de la ruptura de Kendall Jenner y Bad Bunny y cómo lograron reconciliarse

Tras cinco meses de terminar su relación, Bad Bunny y Kendall Jenner encendieron las alarmas de reconciliación al ser captados juntos en el after party de la MET Gala. Las suposiciones de una segunda oportunidad cobraron fuerza hace unos días, luego de que fueran captados saliendo juntos de un hotel en Miami. Aunque ni la modelo ni el cantante ha confirmado nada, reportes recientes aseguran que están juntos de nuevo, y han ahondado en las razones por las cuales se separaron y las que los llevaron a retomar su relación.

©GettyImages



Kendall y Bad Bunny en el after party de la MET Gala.

Una fuente cercana a Kendall y a Bad Bunny contó a la columna Bizarre del diario The Sun que las celebridades reevaluaron las cosas luego de su separación en diciembre de 2023. “Se tomaron un descanso en su relación porque no estaban de acuerdo. Pero el tiempo que estuvieron separados les hizo reevaluar lo que era importante y ahora están mejor que nunca”, dijo el informante.

De acuerdo con esta versión, la estadounidense de 28 años y el boricua de 30 realmente nunca perdieron la comunicación. “Se mantuvieron en contacto regular, pero ahora son pareja nuevamente después de resolver sus diferencias”.

©GettyImages



Fuentes cercanas seguran que las celebs están mejor que nunca.

A mediados del año pasado, una fuente dijo a US Weekly que Kendall se veía con Benito (nombre real del cantante), en una relación duradera. “Las cosas van muy bien para Kendall y Bad Bunny y definitivamente ve un potencial a largo plazo con él. Ella siente que él es el paquete completo y él la trata como un completo caballero”, dijo. “(Jenner) está realmente atraída por la confianza del artista”.

“La están pasando muy bien juntos y ella aprecia que él se lleve bien con todos sus amigos. Se complementan en muchos niveles y ella disfruta conocerlo mejor cada día”, agregó el informante.

La supuesta indirecta de Bad Bunny a Kendall

Tras terminar su relación con Kendall y cuando 2023 estaba por concluir, Bad Bunny lanzó el videoclip oficial de su canción No Me Quiero Casar. Para anunciar este estreno, el boricua publicó un video de Luis Miguel en su juventud hablando de su soltería: “¿Dijiste novia? No, es que ‘novia’ no está dentro de mi lenguaje, como que nunca lo uso, o matrimonio...”.

©GettyImages



Al parecer, la pareja reevaluó las cosas y decidió darse otra oportunidad.

Las palabras de ‘El Sol de México’ hicieron sentido con la temática del video del ‘Conejo Malo’, pues en él mostró una situación muy recurrente para los solteros, especialmente en época de celebraciones familiares. “Este año hay boda, ¿y la novia? Vas a cumplir 30 años ya muchacho”, comentaba un hombre a Bad Bunny. “Soy un bebé todavía...”, respondía el cantante, pero las preguntas sobre sus planes de boda se repetían. “Eso es para después, para 2032... Yo estoy chamaquito todavía”, reafirmaba él.

La postura de Bad Bunny en su video fue relacionada con su relación con Kendall e incluso se asoció con su ruptura. Algunos sugirieron que el ‘temor’ del puertorriqueño al compromiso pudo haber sido una de las razones de la separación.