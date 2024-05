¡Hay foto del reencuentro! Bad Bunny y Kendall Jenner, juntos en un after party de la MET Gala

Vaya noche la que se vivió en la MET Gala 2024, cuya temática de este año fue Sleeping Beauties: Reawakening Fashion. Bad Bunny regresó a los llamados ‘Oscar de la Moda’ como anfitrión y fue uno de los hombres mejor vestidos en la alfombra, según los expertos. En esa misma carpet también estuvo Kendall Jenner, con quien tuvo un sonado romance el año pasado. Al ser un evento tan exclusivo y a puertas cerradas, se especulaba que en algún momento de la noche la expareja se reencontraría... y así fue. No ocurrió precisamente en la gala, pero sí en un after party, donde fueron captados juntos y muy sonrientes.

©GettyImages



Bad Bunny

Sobre la alfombra del evento no coincidieron; Benito Antonio Martínez Ocasio —nombre real del intérprete— fue uno de los primeros en desfilar, mientras que la modelo llegó después. Cada uno brilló con luz propia; él con un traje de Maison Margiela en azul marino con detalles en rojo y un vistoso tocado, mientras que la también empresaria deslumbró con un diseño de Givenchy por Alexander McQueen de otoño invierno 1999 nunca usado antes; así que podría decirse que fue un look que hizo historia.

Después de desfilar por la alfombra en las afueras del Museo Metropolitano de Arte, las celebridades entraron al exclusivo evento; cada uno por separado y a su tiempo. De acuerdo con los reportes en las últimas horas, Ariana Grande fue la estrella encargada de amenizar el show, por lo que Bad Bunny y Kendall disfrutaron de la velada con algunos de los mejores éxitos de la cantante, además de un dueto especial con Cynthia Erivo. Grande y Erivo, quienes comparten créditos en Wicked, cantaron When You Believe, de Mariah Carey y Whitney Houston.

Luego de la inolvidable velada en el museo, varios famosos fueron los diferentes fiestas que hubo en ‘La Gran Manzana’ a propósito de la MET Gala. De acuerdo con Entertainment Tonight, la expareja coincidió en Après Met 2 Met Gala After Party, presentada por Carlos Nazario, Emily Ratajkowski, Francesco Russo, Paloma Elsesser, Raul Lopez y Renell Medra. La foto del reencuentro los muestra a ambos sentados en un sillón, muy cerca el uno del otro intercambiando risas y anécdotas, mientras tienen unos cócteles en la mano.

©GettyImages



Kendall Jenner y Bad Bunny en una fiesta posterior a la MET Gala

¿Estarían hablando de Adivino?

Se dice que la nueva colaboración del ‘Conejo Malo’ con Myke Towers tendría una que otra indirecta para Kendall. Una de las estrofas dice así: “Tú eras uno de mis amores, yo era solo un ex más/A veces me río leyendo los textos/A veces me río, pero me das estrés/ No sé cuando murió el interés/No sé si un ‘te amo’ vale lo mismo en inglés, ja”.

El año pasado, cuando aún eran pareja, se dejaron ver juntos en una de las fiestas posteriores a la gala, e incluso fueron captados saliendo juntos de su hotel para dirigirse al after party. Aunque parecía que tenían una relación estable, se dio a conocer a mediados de diciembre pasado que habían decidido poner fin a su relación.