Jorge Ramos disfruta de un restaurante con una estrella Michelin en México ¡por menos de cinco dólares!

A punto de lanzar su libro más personal, Así ve las cosas, Jorge Ramos viajó México a propósito de las próximas elecciones en ese país. El periodista se encuentra en su país natal, donde ha comenzado la intensa jornada de trabajo para llevar la cobertura sobre todo lo que acontecerá el próximo 2 de junio. En medio de la faena periodística, el comunicador ha encontrado espacio para degustar la gastronomía de su país. Aprovechando su paso por la Ciudad de México, el titular de Noticiero Univision ha visitado la taquería El Califa de León, la cual es quizá la más famosa del mundo, pues se ha convertido en el primer establecimiento en su tipo en México en obtener una codiciada estrella Michelin.

A mediados de este mes, la Guía Michelin, la máxima autoridad de la gastronomía y la buena mesa, publicó su primera edición mexicana y entre el listado de restaurantes que destacaron este año figuró la taquería, cuyos platillos no rebasan ni los cinco dólares. El lugar, ubicado en una de las zonas más populares y comerciales de la ciudad, es conocido en la zona, y ahora, con su primera estrella Michelin se ha convertido en una visita obligada para los turistas y amantes de la comida mexicana.

Jorge Ramos no podía dejar pasar la oportunidad de visitar el famoso local, el cual ha cobrado gran notoriedad por lo que el tiempo de espera son largos. En dicho restaurante, Ramos pudo disfrutar del menú: tacos de bistec, costilla, chuleta y gaonera con sus dos deliciosas salsas y tortillas hechas a mano.

A través de sus historias de Instagram, Ramos compartió parte de su experiencia, mostrándose contento de poder degustar las delicias de su país. “Estoy en la Ciudad de México, vine por supuesto para que viniera a hacer las entrevistas presenciales el próximo 2 de junio y de pronto una parada obligada para muchos periodistas y no periodistas es venir a El Califa de León, que es el restaurante, la taquería que acaba de ganarse la estrella Michelin, uno de los mejores restaurantes de México. Así que no me pude resistir y me vine a comer tacos”, comentó.

En sus redes sociales, el periodista dio un vistazo de los tacos que disfrutó, además de captar la esencia del lugar; una modesta parrilla en la que día y noche se cocina la carne para los tacos, además de las tortillas recién hechas, que llevan el taco a otro nivel.