Lucerito revela cómo reaccionó a las críticas sobre su físico: ‘Mis papás me han enseñado a blindarme’

A días de que se dieran las críticas en contra de Lucerito Mijares, ha sido la propia intérprete quien ha hablado respecto a lo sucedido con los conductores Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal, del programa ¡Qué Importa! En una reciente entrevista con la periodista Adela Micha, Lucerito expresó su sentir ante esta situación, en la que los presentadores de dicha emisión hicieron mofa sobre su físico. La jovencita de 19 años, quien por cierto se está forjando una carrera dentro del medio, contó en el show de entrevistas La Saga cómo se enteró de los comentarios negativos en su contra, además de mostrar su fortaleza, asegurando qu estos señalamientos en su contra no le afectan, pues sus padres le han enseñado a ‘blindarse’ al ser un personaje público.

©@mecaigoderisaof



Lucero y su hija Lucerito Mijares

Lucerito estuvo acompañada durante esta conversación por su madre, quien también abordó la lamentable situación. La intéprete de Electricidad recordó cómo fue que se enteró de lo dicho por los presentadores de ¡Qué Importa!. Contó que estaba revisando X, anteriormente conocido como Twitter, cuando vio que su hija era tendencia. Lucero vio el video antes que ella, pues la jovencita estaba en la ducha.

“Agarro, voy y le abro la regadera y le digo, ‘nena hay un merequetengue (desastre) en Twitter porque hay tres personas que dijeron un montón de cosas... Yo le empecé a contar todo”, recordó Lucero. La hija de Lucero y Mijares, indicó: “Si yo hago bromas de eso es por mí, yo puedo hacer bromas por mí”. A lo que su madre agregó: “Tú puedes hacer bromas de ti, pero eso no invita a que te insulten o se burlen de ti”.

Lucerito recuerda que, tras saber sobre las críticas de estos personajes, continuó con su baño, pero estaba pensativa acerca de la situación. “En el momento en el que estaba en la regadera fue como ‘¡Qué raro!, a mí me dio igual’, o sea no me dio igual, pero fue como de ‘Qué raro, no los conozco, no me he metido con ellos’. O sea, si hubiera dicho pura mala onda a ellos, pues chance ahí sí, pero pues aquí fue como ‘Ah, nos vamos a meter con esa niña porque queremos’, fue raro fue de ‘¿Qué está pasando?’“, detalló.

©@mecaigoderisaof



La joven, quien recién apareció en el programa Juego de Voces, indicó que las críticas hacia su persona, no le afectan gran cosa, pues sus padres le han enseñado a ‘hacer oídos’ sordos de comentarios como esos. “Justo le decía a mi mamá ‘Si pasa esto contigo, con amigas o con familia, ahí sí salgo a decirles todo porque es gente que quiero’, pero pues de mí, afortunadamente mis papás me han enseñado a blindarme porque en este medio justo dicen todo de todo y les da igual, pero creo que en ese momento le dije a mi mamá: ‘El humor está y hay gente que lo hace como lo quiera hacer, pero una cosa es el humor y otra cosa es el insultar’”, indicó.

Lejos de afectarle, Lucerito contó que se lo ha tomado con diplomacia, pues sus seguidores aumentaron y el cariño desbordado de sus fans hacia ella quedó más que demostrado. “Yo subo mis seguidores en Instagram y en mis redes, la cosa me pone cosas lindas, y chance hasta ellos pueden subir sus seguidores”, dijo. Sobre si madre e hija aceptaban las disculpas ofrecidas por los condcutores de televisión, ambas coincidieron en que estas no habían tenido caso y que estaban hasta forzadas, pues no sintieron que mostraran un arrepentimiento real, además de dar por cerrado este asunto.