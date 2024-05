‘Somos detectives de nuestros propios personajes’, el elenco de ¿Quién lo mató? nos habla de la serie inspirada en Paco Stanley

¿Cómo fue que tomaste la decisión de aceptar el reto de interpretar a Paco, un personaje tan querido y presente entre los mexicanos?

Roberto Duarte: Para mí es algo muy gozoso. Para mí fue gozo, gozo, gozo, desde el día uno, con la primera llamada de Beto hasta hoy, ha sido un proyecto que me ha abierto las puertas de una felicidad tremenda. Yo lo veo como una cosecha, he trabajado con mucha dedicación mi tierra, he cuidado con mucha paciencia el crecimiento de mis plantas y es el momento de empezar a cosechar frutos con un personaje de esta dimensión, y con un talento que me ha cuidado y me han acompañado maravillosamente y estoy muy feliz de hacerlo.