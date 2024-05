El novio de Verónica Toussaint le dedica una emotiva despedida: ‘Siempre te amaré’

La dolorosa partida de la conductora y actriz Verónica Toussaint dejó un vacío en el espectáculo mexicano. A unos días de su deceso, algunos de sus más cercanos se han expresado de manera discreta, como lo hizo su hermano, quien reveló cuál fue la última voluntad de la presentadora. Ahora, ha sido Isaac Ezban, quien fuera su novio, el encargado de honrar su memoria, dedicándole un emotivo mensaje de despedida. Recordemos que ambos sostuvieron un romance que inició poco antes de que Toussaint comenzara su etapa de quimioterapias, y fue él quien la acompañó a lo largo del proceso.

©@veronicatouss



Verónica Toussaint falleció tras ser diagnosticada con cáncer de mama.

La dedicatoria de Isaac

El Güero, como era llamado de cariño Isaac por Verónica, publicó un mensaje en sus redes sociales, espacio en el que puso en alto el cariño que tiene por ella, un sentimiento que ha trascendido más allá de lo terrenal. “Gracias por haberme dejado entrar a tu vida y haber podido compartir todo contigo, gracias por tanto amor, por tanta luz, por tantas risas y por tu apoyo siempre incondicional…”, se puede leer en las primeras líneas del texto, en el que reconoció el privilegio de haber coincidido con ella.

Sensible, Isaac también reveló cómo haber tenido la fortuna de ser novios hoy lo llena de dicha, mientras mantiene viva la esperanza de poder reencontrarse con ella en algún momento. “Soy quien soy gracias a ti, siempre te amaré, no entendemos las maneras del universo, pero algo seguro es que te quedas aquí en todas las personas que tocaste. Te nos adelantaste, pero en algún momento nos volveremos a encontrar”, finalizó el empresario, quien de esta manera dejó claro que su cariño por Verónica es infinito.

©@imagentelevision



Verónica conoció a su novio poco antes de recibir su diagnóstico.

¿Cómo se dio el flechazo?

Luego de recibir su diagnóstico, Verónica tuvo la fortuna de poder encontrar el amor. Isaac Ezban se convirtió así en su última pareja, una etapa de su vida de la que se sintió muy orgullosa la famosa presentadora. “Lo conocí cuando apenas estaba por empezar las quimios y le dije: ‘Ahora es cuando, si te quieres salir corriendo, porque esto va a estar difícil y me dijo: ‘Al contrario va a ser un honor estar contigo’”, recordó, provocando la emoción de Belinda: “Se me puso la piel chinita, yo también quiero llorar”, contó en uno de los episodios del programa en el que participaba, La Divina Comida.

©@veronicatouss



Verónica habló de lo mucho que llegó a querer a su novio, a quien de cariño le llamaba ‘El Güero’.

En otro momento, durante su plática para el programa de El Minuto que Cambió Mi Destino, de Gustavo Adolfo Infante, Verónica se expresó sobre su novio: “Él es muy fantástico, él se dedica al negocio de la ropa, ex textilero, entonces, gracias a Dios no se dedica a esto. El Güero, que es una preciosidad que la vida me regaló y que también es una de las cosas que estoy agradecida de este proceso, porque lo he vivido enamorada”, dijo.