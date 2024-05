El hermano de Verónica Toussaint revela cuál fue la última voluntad de la actriz

Sin duda alguna, la partida de Verónica Toussaint ha dejado un enorme vacío en el corazón de sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y fans, quienes aún lloran la ausencia de la querida actriz, que desafortunadamente falleció el pasado 16 de mayo, tras haber luchado contra el cáncer de mama. Sin embargo, todos aquellos que tuvieron la fortuna de conocer a la también comediante, han rendido merecidos homenajes a la memoria de Verónica, poniendo en alto su trayectoria, así como su cálida y divertida personalidad, reconociendo también la fortaleza y entereza con la que hizo frente a su enfermedad. Es por eso que para su familia es muy importante cumplir con las voluntades de la querida actriz, las cuales han sido reveladas por su hermano, quien ha asegurado que la morada final de los restos de la actriz será en un lugar muy especial que están por elegir.

Fue a través del programa De Primera Mano que se dio a conocer que Francisco, hermano de Toussaint, platicó en privado con una de las repoteras del show, a quien le pidió compartir con su público un mensaje de agradecimiento por el apoyo demostrado a lo largo de los últimos días, así como la decisión de su familia de seguir al pie de la letra las últimas voluntades de la actriz, quien habría dejado instrucciones muy claras de lo que se debería hacer con sus restos, una vez llegada la hora de su muerte. El hermano de la intérprete, en voz de la periodista, reveló que las cenizas de Verónica serán esparcidas en la tierra. “Eso significa que van a elegir un lugar y las van a esparcir en toda la tierra para que ella esté donde quería estar”, precisó la comunicadora.

Por otro lado, en el programa de Imagen Televisión también se detalló que el funeral de la actriz se llevó a cabo el pasado 18 de junio y que ese mismo día fue cremeda. Entre los asistentes a dicha ceremonia se encontraban Chumel Torres y Yordi Rosado, con quienes la intérprete logró crear una cercana relación.

Verónica dejó muy claras sus instrucciones para después de morir

El último amor de Verónica Toussaint

En junio del 2023, durante uno de los capítulos más virales del programa Divina Comida, Verónica le contó a Belinda, Manuna y José Ángel Bichir cómo fue el flechazo con su galán: “Lo conocí cuando apenas estaba por empezar las quimios y le dije: ‘Ahora es cuando, si te quieres salir corriendo, porque esto va a estar difícil y me dijo: ‘Al contrario va a ser un honor estar contigo’”, recordó, provocando la emoción de Belinda: “Se me puso la piel chinita, yo también quiero llorar”.

La presentadora continuó con su historia de amor: “Era la segunda vez que me veía en su vida, era el segundo date, fuimos a mi casa, me da mi segundo beso y me dice: ‘Porfa no te mueras’, yo solté un carcajadón, para mí la comedia es importantísima, para que una persona haya querido quedarse conmigo en mi peor momento físico, espiritual y mental, hizo que haya sido increíble”, conmovida por el relato, la intérprete de Cactus dijo: “Yo quiero un amor así”, a lo que Toussaint le respondió con un: “Sí va a pasar”.