Jaime Camil anuncia que será el nuevo conductor de ‘La Academia’ 2024

A lo largo de varios años, Jaime Camil ha consolidado una carrera frente a las cámaras y sobre los escenarios que le ha merecido el reconocimiento del público. Aunque el actor también ha logrado forjar una trayectoria fuera de México, siempre ha permanecido abierto a las ofertas de trabajo en el país, por lo que nuevamente sorprenderá a sus seguidores. Esta vez, el galán de cine, teatro y televisión asumirá su papel como conductor del reality musical La Academia, un anuncio confirmado por Televisión Azteca y por el propio Camil, quien señaló que debido a que no radica en México tendrá que viajar de manera recurrente entre Estados Unidos y México.

©GettyImages



Jaime Camil dice estar emocionado de ser el nuevo conductor de La Academia.

Jaime Camil, emocionado por debut en La Academia

Luego de darse a conocer la noticia, Jaime Camil habló al respecto en sus redes sociales, espacio en el que recibió las felicitaciones de sus fans, quienes han permanecido muy pendientes de sus movimientos. “Soy Jaime Camil, y vengo a platicarles que nos estaremos viendo muy pronto en la pantalla de Azteca Uno porque soy el conductor de esta edición 2024 de La Academia. Estaré en compañía de grandes críticos: nuestra querida Lolita Cortés, el querido Arturo López Gavito, Chiquis y Espinoza Paz que, como yo, se suman a este gran proyecto. Sin duda nos la pasaremos increíble…”, dijo en un mensaje videograbado.

Camil es uno de los talentos mexicanos que ha logrado destacar por sus varias facetas. Tanto en la actuación como en la música y en la conducción, el mexicano ha demostrado que su ímpetu creativo y su energía no tienen límites. Por esta razón, ha aceptado el reto, feliz por volver a la televisora en donde varios años atrás debutó como conductor. “Jaime Camil ha llegado a La Academia 2024 para dejar momentos inolvidables con los académicos, pues sabemos que además de ser cantante y actor tiene un gran corazón y es parte fundamental para dar frescura y risas a la nueva temporada…”, según comunicó TV Azteca en su web oficial.

©GettyImages



Jaime Camil regresa a TV Azteca después de varios años.

La nueva dinámica de Jaime Camil

A pesar de no radicar en México, Jaime Camil no desaprovecha las oportunidades laborales en el país. Orgulloso de seguir vigente en el público mexicano, ha revelado que llegado el momento de asumir su rol como conductor de La Academia, viajará constantemente entre Estados Unidos y México. “Como voy a estar yendo y viniendo seguramente de Los Ángeles para acá, ya les pedí que me mandaran un link para poder ver los programas diarios de una hora que pasan durante toda la semana para empaparme de todo lo que pasa dentro de la casa…”, explicó en entrevista con Javier a la Torre.

Lo que sabemos del estreno de La Academia

Los fanáticos del reality televisivo están pendientes del arranque de esta nueva edición. Hasta el momento, la selección de los participantes continúa abierta, por lo que la producción espera dar noticias en próximos días del estreno del programa televisivo. Además de que Camil y los jueces de esta edición han sido seleccionados, se sabe que Héctor Martínez volverá en su rol como director, ahora preparado para la edición 2024.