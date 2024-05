Ángela Aguilar habla de una historia de amor que no funcionó: ‘Él me fallaba muchísimo’

Con apenas 20 años, Ángela Aguilar ha logrado conquistar el mundo de la música, y no ha sido cuestión de suerte, sino de talento y preparación. Sin embargo, mientras que la vida le sonríe en el ámbito profesional, en lo que respecta al corazón no le ha ido también como ella quisiera. La joven cantante compartió hace poco que se encuentra soltera, ello después de que un noviazgo que duró “un buen de tiempo”, no funcionara. Aunque ha sido cuidadosa con los detalles de sus relaciones, eso no ha evitado que revele la razón de sus decepciones.

©GettyImages



Ángela actualmente se encuentra soltera.

En una entrevista publicada hace poco por ABC7 Los Ángeles, y que se viralizó en los últimos días en redes sociales, la cantante habló de la inspiración detrás de su nuevo sencillo Mis Amigas Las Flores. “La canción, yo creo que es una forma muy romántica de ver la decepción... Yo no quise que ese hombre me haya quitado el significado de las flores tan bonitas que yo tengo”, expresó.

La hija de Pepe Aguilar ahondó en la experiencia personal en la que se inspiró para crear su nueva canción. “Muchas veces no sé decir las cosas, pero sí las se cantar y entonces en este sentido fue de una relación que yo quería tener con este hombre y el me fallaba muchísimo, pero cada vez que me fallaba me llegaban muchas flores, camiones de flores, a la casa”, recordó.

“Estaba hablando por teléfono con una de mis amigas y yo le decía: ‘Es que pues aquí estoy y esto pasó’... y ella me dijo: ‘Ángela, necesitas que vaya. Creo que necesitas una amiga’ y ahí yo le contesté: ‘Pues no te preocupes, aquí están mis amigas las flores”, contó.

“Y también esta idea de romantizar la juventud porque al final del día, si ves el video es casi en todos los tonos verdes... yo veo lo verde como lo joven, como algo nuevo que apenas está aprendiendo a amar, apenas está aprendiendo a ser mujer, apenas está aprendiendo a crecer” explicó Ángela. “Entonces, en este sentido, y en este caso, yo fui muy verde. Apenas estaba aprendiendo qué era esto y por eso quise también involucrar a las flores como parte de este significado oculto que estoy muy joven todavía”, agregó.

Admite que le han roto el corazón muchas veces

Hace algunas semanas, la joven intérprete ya había hablado de la inspiración detrás de Mis Amigas las Flores y había admitido que, a su corta edad, ya le han roto el corazón varias veces. “Prácticamente eso surgió de un galán que me mandaba muchas flores, pero era solo cuando él hacía algo malo”, contó en una charla con Jomari Goyso para Despierta América (Univision).

“Mi corazón ha estado roto tantas veces... cada partecita ama a diferentes personas, por eso canto mis canciones con mucho sentimiento”, confesó la intérprete, quien desde el año pasado fue relacionada con Josh Ball, jugador de los Dallas Cowboys. “Estoy recientemente soltera”, confesó finalmente y contó que “desafortunadamente”, estuvo “un buen de tiempo”, con aquel misterioso galán.