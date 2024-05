Leonardo de Lozanne y Sandra Echeverría se han reconciliado

Luego de dar por confirmada su ruptura en noviembre de 2022, aunando a un intento fallido de reconciliación, Leonardo de Lozanne y Sandra Echeverría han vuelto a retomar su matrimonio, así lo confirmó el cantante de Fobia en una sincera entrevista con Jorge ‘El Burro’ Van Rankin. Con el corazón en la mano, el intérprete se sinceró sobre cómo se dio el acercamiento con su esposa, y la manera en que ambos tomaron la decisión de rehacer su vida como pareja, más allá de las diferencias por las que atravesaron meses atrás. De Lozanne también confesó lo conmovido que se sintió al reencontrarse con la actriz luego de siete meses separados, un instante colmado de emociones y lágrimas de felicidad.

Sandra y Leonardo celebrarán una década de matrimonio en octubre próximo.

El relato de la reconciliación con Sandra Echeverría

Sincero y abierto a compartir sobre su vida personal, Leonardo estuvo muy receptivo a las preguntas de Van Rankin, quien lo tuvo como invitado en su podcast llamado N Estado Burresco: “Hoy puedo decirlo, porque esto es grabado, obviamente, ¿ya volvieron?”, dijo el presentador, a lo que De Lozanne respondió con un rotundo: “Sí”. El músico además habló de la reflexión a la que ambos llegaron para poder dar este importante paso. “Es muy interesante porque la verdad los dos pensamos que ya no la íbamos a armar. Fíjate que las relaciones son complicadas cuando las dos partes tratan de ganar, pero cuando te das cuenta que estás en el mismo equipo y trata de llevar la bolita y sacarlo adelante y, sobre todo también, no querer tener la razón…”.

Entrado en la conversación, De Lozanne confesó que se trató de una separación estratégica, lo que favoreció que todo fluyera de la mejor manera, asimilando cada suceso de lo que vivieron previo a la ruptura. “En nuestro caso, la verdad es que ya pensamos que ya no iba a funcionar… Ahora que lo pienso ya no sé realmente qué era, porque tocamos un fondo como pareja tan grande, durante la separación, que renacimos y resurgimos y nos reencontramos de una manera que nunca antes… Pasas por todas las etapas, extrañas, te duele, hay una parte que dices, bueno: ‘Qué rico porque ya nos dimos un break’, pero es doloroso, es angustiante, tienes incertidumbre, es muy feo…”.

Sandra y Leonardo duraron siete meses separados tras su pasado intento fallido de reconciliación.

Lágrimas, besos y abrazos

Leonardo reveló cómo fue que surgió en él la necesidad de apostar por la reconciliación con Sandra, concretando una cita para poder conversar. “De repente un día amanecí y fue como: ‘Peace and love’, ya. Para bien o para mal vamos a llevarla bien, entonces le escribí un mensaje muy bonito y le dije: ‘Ahora que tengas tiempo a ver si nos juntamos y platicamos para ver qué hacemos, que las cosas estén bien siempre’, y me echó un mensaje precioso, y yo le contesté otro: ‘Nos vemos mañana’, como que nos reconquistamos…”. Gracias a ello, Leonardo recordó su primera cita con Sandra, pues afirma que desde ese momento tuvo claro que quería tenerla en su vida para siempre. “Eso me pasó cuando volví a verla, empezamos a platicar, nos abrazamos, nos dimos un beso, nos agarramos las manos, lloramos y fue muy lindo y se dio…”.

Leonardo además está orgulloso de que en octubre próximo podrá celebrar una década de matrimonio junto a Sandra Echeverría, sin dejar de mencionar que ya tienen varios planes para disfrutar de esta nueva etapa. Lo dejé ser y se ha dado super bien, estamos mucho más contentos que nunca en la vida, con planes increíbles, tenemos unos planes, unos viajes maravillosos programados…”.

Sandra Echeverría celebra el triunfo del amor

A la par de la confesión de Leonardo, Sandra tomó sus redes sociales para presumir un posado familiar. Al centro de la foto aparece el hijo que ambos tienen en común, Andrés. La imagen logró viralizarse, pues puso sobre la mesa la conversación relacionada con la reconciliación de ambos. Hasta el momento, la actriz ha sido muy reservada sobre este regreso, aunque ha dejado ver lo emocionada que se encuentra.

Según comparte Leonardo de Lozanne, para esta nueva etapa él y Sandra ya tienen varios planes, como irse de viaje.

La segunda reconciliación de Leonardo y Sandra

Recordemos que en junio de 2023 Leonardo y Sandra intentaron retomar su matrimonio sin que esto pudiera lograrse. En aquel entonces, Sandra dijo sentirse feliz de que el amor triunfara, anteponiendo ante todo el cariño que tiene por el padre de su hijo. Sin embargo, meses después admitió que no había mucha esperanza, aunque se mostró tranquila de haber luchado hasta el último momento por salvar su relación, asó lo confirmó en una entrevista concedida a Ventaneando. Desde entonces, la pareja pasó solo siete meses separada, dispuesta a retomar el camino y a escribir nuevas páginas en su historia de amor.