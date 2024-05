Aitana admite sobre Sebastián Yatra: ‘Es muy difícil fingir porque es real, nos queremos un montón’

Hace unos días, Sebastián Yatra habló finalmente de su comentada reconciliación con Aitana, asegurando que ambos se encontraban muy felices. Sin embargo, la cantante española había preferido ser más reservada sobre el tema, pues en sus encuentros con la prensa había optado por esquivar las preguntas de índole personal. Pero el amor es algo que no se puede ocultar por mucho tiempo, y ella finalmente se ha abierto sobre su relación con el intérprete colombiano.

©@aitanax



Sebastián Yatra y Aitana están juntos y felices.

“Nos queremos mucho y a la vista está. Es que es muy difícil fingir porque es real, nos queremos un montón”, expresó Aitana en su más reciente visita al programa español El Hormiguero (Antena 3), luego de ser cuestionada por el anfitrión Pablo Motos directamente sobre su relación con Yatra.

“Hay un montón de especulaciones, es que realmente nadie sabe nada, yo tampoco. Es verdad que soy muy vergonzosa con mi intimidad, pero es una cosa que los dos hemos compartido como profesionales, queremos que el foco sea la canción y nos queremos mucho y a la vista está”, agregó la intérprete, refiriéndose a Akureyri, su tercera y más nueva colaboración musical con Sebastián.

©@elhormiguero



Aitana habló como pocas veces de su relación con Yatra.

Aunque procuró no revelar muchos detalles, Aitana terminó admitiendo que las cosas entre ella y Yatra evolucionaron a lo largo de dicho proyecto juntos. “La canción se grabó en una situación, se acabó en otra situación y se rodó en otra situación. Es una canción muy sentimental”, expresó entre risas, dejando ver un poco de nerviosismo. Aparentemente, Akureyri se creó cuando ambos comenzaban su noviazgo, se acabó de escribir en medio de su ruptura y, finalmente, la grabación del videoclip se dio durante su reconciliación.

¿Fue difícil trabajar con Yatra?

Aunque muchos imaginarían que trabajar con una persona con la que se tiene cierta historia podría ser complicado, en el caso de Aitana y Sebastián no fue así. La exconcursante de Operación Triunfo aseguró que fue muy fácil colaborar con el intérprete de Tacones Rojos, quien además la está ayudando con su nuevo disco.

©@aitanax



Los cantante colaboraron en ‘Akureyri’.

La estrella española explicó además cómo surgió la idea de hacer junto Akureyri, cuyo video se grabó en un entrañable viaje a Islandia meses atrás. “Para mi nuevo proyecto, nos hemos metido mucho en el estudio y esta canción, en principio cuando comenzó, aunque él diga que no, me dijo: ‘Para ti’, pero no tenía estribillo, coro... Cuando se terminó la canción, Sebastián dijo: ‘Pues no, no puede ser para ti, tiene que ser para los dos’. Es que es una canción muy bonita y es más para cantar a dúo y, claro, como la íbamos a cantar con otras personas si la habíamos hecho nosotros. Y así fue”.