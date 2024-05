Sebastián Yatra habla de su reconciliación con Aitana: ‘Estamos felices’

La rumorada reconciliación de Sebastián Yatra y Aitana se confirmó en las calles de Madrid, donde ambos fueron captados hace poco más de un mes muy felices y tomados de la mano. A esta noticia siguió otra muy buena: su colaboración en Akureyri, un nuevo tema musical con el que mostraron vistazos de su entrañable viaje por Islandia hace unos meses. En medio de esta segunda oportunidad juntos, el colombiano se ha mostrado más abierto que nunca, y no ha reparado al gritar al mundo su felicidad ahora que se encuentra de nuevo junto a la española.

©@aitanax



Sebastián ha admitido estar feliz al ser cuestionado sobre su reconciliación con Aitana.

Si bien tanto Yatra como Aitana se han enfocado en su nuevo dueto y han procurado ser discretos sobre su relación sentimental, fue inevitable para el intérprete de Tacones Rojos hacerlo cuando fue abordado recientemente por las cámaras de Europa Press en Madrid.

El cantante de 29 años viajó de nueva cuenta a la capital española, ciudad que se ha convertido casi en su segundo hogar, para descansar y consentirse. Según precisa dicho medio, Sebastián acudió a una clínica capilar y también asistió al emblemático Estadio Santiago Bernabéu, donde apoyó al Real Madrid en su encuentro con el Bayern Múnich.

Captado luego del juego en el que el equipo merengue resultó ganador, Yatra fue cuestionado sobre la canción que grabó con Aitana. “Ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido escribiendo una canción”, dijo con relación a Akureyri.

©GettyImages



La pareja derrochó complicidad en un partido de los LA Lakers el 25 de abril.

La reportera no perdió la oportunidad de poner sobre la mesa el tema de la reconciliación con la exconcursante de Operación Triunfo, la cual, si bien ya había sido dada por hecho, no había sido confirmada de vida voz por parte de los involucrados. “¡Qué bonito el tiempo que os ha dado la posibilidad de reuniros y reconciliaros! ¿Cómo estáis en este momento? ¿Felices?”, expresó. Yatra no dudó en responder y lo hizo esbozando una sonrisa: “Hombre, estamos felices, claro”. Y aunque no se refirió de manera explícita a su relación Aitana, tampoco negó que estén juntos. A finales del mes pasado, los cantantes derrocharon cercanía y complicidad dejaron ver juntos en la Crypto.com Arena, donde vieron el juego de baloncesto entre los LA Lakers contra los Denver Nuggets.

Aitana ha sido más reservada sobre el tema

La apertura que mostró el colombiano al hablar de reconciliación ha contrastado con la discreción que ha adoptado Aitana al ser cuestionada sobre este mismo tema. El pasado 7 de mayo, cuando Yatra asistía a la final del Mutua Madrid Open de tenis entre Andrey Rublev y Felix Auger-Aliassime, Aitana fue abordada también por Europa Press a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Al ser cuestionada sobre su comentada reconciliación, la intérprete de Mon Amour se limitó a decir: “Eso me lo guardo para mí”. En cambio, la cantante se mostró más abierta al hablar de su experiencia componiendo y grabando nuevamente con Yatra. “Le admiro un montón como artista, es el tercer tema que hacemos juntos y nos entendemos muy bien componiendo música, así que ha sido bonito poder volver a colaborar juntos”, dijo sobre su trabajo conjunto en Akureyri.