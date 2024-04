La reacción de Bárbara Mori a la decisión de su hijo de no usar el apellido de su padre

Hace unos días, Sergio Mayer Mori presentó su proyecto musical ‘Mori’, durante un increíble concierto que se llevó a cabo en El Cantoral de la Ciudad de México, en donde compartió por primera vez sus canciones e hizo su debut como cantante. Como era de esperarse, el joven intérprete contó con la presencia en esta ocasión tan especial de algunos de sus familiares, entre ellos su famosa madre,Bárbara Mori, quien en todo momento se mostró orgullosa del talento de su hijo y de su determinación para hacer realidad sus sueños. Es por eso que al ser cuestionada respecto a la decisión de su retoño de presentar su faceta musical tomando solo su apellido materno, la actriz no pudo más que mostrarle su total respaldo al artista, dejando en claro que respeta completamente sus decisiones.

©@delamori



La actriz se mostró orgullosa del talento de su hijo

Fue durante una charla que sostuvo con el programa Ventaneando, durante el concierto de su hijo en El Cantoral, en la que fue cuestionada respecto a la decisión de su hijo de no usar ni el nombre y apellido de su papá, para presentarse como cantante, y si es que considera que esto es un homenaje hacia ella. “Pues… le gusta… no sé, pues a lo mejor, es probable, ¿qué sé yo?, o sea, ¿qué te digo?, me parece increíble”, compartió la intérprete llena de orgullo.

En esa misma charla, Bárbara habló del origen japonés de su apellido y reveló que en su reciente visita al país asiático, se tomó un tiempo para visitar las tumbas de sus antepasados. “Acabo de estar en Japón, visitando las tumbas de mis ancestros, de todos los Moris, y encontré las tumbas llenas de hierba, toda la vegetación crecida, como abandonadas, y las limpiamos entre Fernando y yo, y unas personitas hermosas que me acompañaron, cortamos la vegetación, las tallamos con una esponjita, les pusimos flores”, contó.

©@Delamori



La actriz dejó en claro que siempre apoyará a su hijo en todas sus decisiones

La actriz contó cómo se sintió tras haber visitado ese lugar tan especial para ella: “Le agradecí a mis ancestros por todo lo que han hecho por nosotros, entonces el Mori trae una carga muy hermosa, es una cultura en Japón muy bella, significa bosque”, concluyó.

¿Por qué Sergio ya no usa el nombre y apellido de su papá?

Aunque Sergio Mayer Mori se siente orgulloso de ser hijo de dos grandes figuras del mundo del espectáculo, como lo son Bárbara Mori y Sergio Mayer, el joven artista busca brillar con luz propia, por lo que ha decidido identificarse musicalmente solo con su apellido materno. Así lo compartió el intérprete durante su asistencia a un evento en la Ciudad de México. “Ya lo cambié (El nombre). Es algo que ya se sabe y podrías verlo en cualquier momento. El proyecto musical es Mori, nada más, independientemente de mi nombre completo, que es quien soy ahora y quien estará actuando en algún futuro o haciendo alguna otra cosa”, compartió el intérprete, en declaraciones retomadas en el canal de YouTube de Berenice Ortiz.