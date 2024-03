¿Un nuevo amor? Sergio Mayer Mori admite que se enamoró a primera vista

A poco más de un año de haber anunciado el fin de su relación con la modelo Raquel Chaves, Sergio Mayer Mori, confesó que recientemente experimentó el llamado amor a primera vista, luego de coincidir con una joven en una jornada de alpinismo. Durante una sincera entrevista en el programa Más Random de Telehit, el cantante reconoció que fue “víctima” de Cupido quien lo flechó de manera instantánea con una chica que no se ha podido sacar de la cabeza. En esta charla, el hijo de Bárbara Mori, también explicó por qué decidió cambiar su nombre artístico y omitir el apellido Mayer.

©GettyImages



El joven contó que recientemente fue flechado por Cupido

‘Víctima’ de Cupido

Aunque continúa soltero, Sergio no dudó ni un segundo cuando Ana Saenz, la conductora, le preguntó si creía en el amor a primera vista: “Sí, obviamente”. La respuesta del cantante fue más allá cuando lo cuestionó sobre si alguna vez había experimentado ese sentimiento: “Definitivamente creo que es posible”. La sorpresa de la presentadora fue mayor cuando le confesó que fue recientemente: “Ayer me pasó”, añadió Mori (su nuevo nombre artístico).

El joven reconoció que tenía mucho tiempo que no se sentía atraído de esa forma, situación que lo dejó pensando un buen rato: “Fui a escalar y justo cuando iba yo saliendo, iba entrando una chavita, no sé, ha de tener como mi edad y dije: ‘¡Estoy enamorado!’ y la vi por primera vez, entonces, definitivamente sí”. El cantante admitió que desde ese fugaz encuentro no ha podido dejar de pensarla, aunque no tuvo tiempo ni de preguntarle su nombre: “De hecho, se fue, nos cruzamos ese segundo y estuve todo el día con eso en la cabeza”, añadió.

©@smayermori



El músico también habló de los tatuajes que adornan su piel

Sus tatuajes preferidos

Tras el relato, Sergio mostró su simpatía y cuando la conductora aseguró: “¿Eres muy enamoradizo?, reconoció entre risas: “Un poquito, sí”. Además del tema del amor, el cantante habló de los tatuajes que lleva en el cuerpo, como el que adorna su brazo izquierdo: “Fue largo como 10 sesiones, fueron años de geometría sagrada”, contó sobre los mándalas que lleva. También se sinceró y habló de los diseños que ya no le gustan, pero que conserva por una especial razón: “Tengo un infinito. El concepto me gusta mucho, pero el tatuaje no me gusta nada, pero no me lo he quitado, porque es un recuerdo de que no me puedo hacer tatuajes así”.

©@Delamori



Sergio confesó por qué decidió cambiar su nombre artístico a Mori

El cambio en su nombre artístico

Para evitar especulaciones, Sergio Mayer explicó en esta entrevista la razón por la que tomó la decisión de cambiar su nombre artístico y omitir el apellido de su papá: “Mori es algo con lo que estoy arrancando, digo, llevo haciendo música toda mi vida, pero ahora lo estoy haciendo en forma, estoy tomando las decisiones correctas y bueno, una de esas decisiones fue cambiar el nombre artístico, algo más cortito, un poquito más memorable, en vez de tres nombres así muy largos, algo más sencillo”. Por último, aseguró que va muy enserio con su concepto musical: “Yo lo definiría como una pasión, me apasiona muchísimo la música, desde que tengo memoria, desde muy chico comencé a crear melodías, es algo con lo que soy muy afortunado de vivir”, dijo.