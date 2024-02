Bárbara Mori reacciona al hecho de que su ex la mencione en su libro

El pasado romance entre Bárbara Mori y Sergio Mayer es sin duda uno de los más recordados del espectáculo en México. Durante sus años de matrimonio, la expareja debutó en la paternidad al dar la bienvenida a su hijo Sergio y tiempo después los actores se separaron. Aunque la actriz de origen uruguayo suele ser discreta sobre ese momento específico de su historia personal, en ocasiones ha revelado lo difícil que fue su tránsito por esa etapa, de la que hoy atesora importantes lecciones. A propósito de esos acontecimientos, la intérprete de clásicos de la televisión como Rubí fue cuestionada por el reciente lanzamiento del libro de su ex, quien la ha mencionado en uno de los capítulos de la comentada publicación.

La actriz habló por primera vez de su mención en el libro de su ex.

La reacción de Bárbara a su mención en el libro de Sergio

Amable, Bárbara se dispuso a conversar con la prensa algunos minutos durante su asistencia a la presentación de la serie televisiva Un Buen Divorcio, en donde se le preguntó qué opinaba sobre el hecho de que Sergio Mayer hable de ella en su libro. “Aquí al lado me acaban de dar la noticia, yo no sabía que había escrito un libro, así que no lo he leído…”, dijo la intérprete, declaraciones retomadas por la prensa reunida en el lugar, que quiso saber si de alguna manera ella había autorizado que su nombre figure en las páginas de ese texto. “No sabía que existía el libro, entonces obviamente no…”, explicó.

Visiblemente tranquila, Bárbara también respondió a los reporteros, ávidos por saber si estaba interesada en conocer lo que se escribe de ella en el libro. “Luego me cuentan”, dijo con una espontánea sonrisa, procurando ante todo mantener la discreción, sin ahondar en más detalles al respecto. En este instante, Bárbara se mantiene enfocada en sus proyectos profesionales, así como en su relación sentimental con Fernando Rovzar, por lo que ha pasado la página de los sucesos personales que la marcaron siendo muy joven.

Bárbara aseguró desconocer que su ex la menciona en el libro.

¿Le molesta a Bárbara que su ex la mencione en su libro?

Con total apertura, Bárbara fijó su posición con respecto a la publicación de su ex que dice desconocer. De hecho, al ser cuestionada sobre si le molesta que se le mencione en esas páginas, respondió con total firmeza. “A estas alturas hay pocas cosas que me molestan…”. La intérprete tampoco pudo evitar que los reporteros trajeran a la conversación el tema de su pasada plática durante un enlace en vivo con Marimar Vega, espacio en el que habló de su pasado divorcio. A pesar de lo complejo que eso resultó, a la distancia, se siente orgullosa de haber evolucionado como persona. “Muy agradecida. De todo se crece, de las buenas, de las malas, de todo se crece…”, dijo.

La actriz prefirió no ahondar en detalles.

Lo que dijo anteriormente Bárbara de su separación

Como pocas veces, Bárbara Mori se refirió a su separación en una charla con su amiga Marimar Vega, esto en julio de 2023. En esa reveladora conversación, dijo: “Creo que hay despertares en la vida diferentes y mi primer despertar fue cuando me separé del padre de mi hijo, porque yo viví cinco años una vida que, o sea, vivía bajo sus órdenes, él tiene una personalidad muy así, entonces yo era una niña totalmente con falta de amor, completamente insegura de mí misma y al crecer en un entorno así yo crecí pensando que no valía nada, que no merezco nada y te empiezas a relacionar con gente que te hace daño y todas las decisiones eran tomadas desde el miedo y la inseguridad…”, aseguró.

