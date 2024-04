El orgullo de Bárbara Mori al ser testigo del debut musical de su hijo Sergio

Para Bárbara Mori no hay nada más importante que saber que su hijo, Sergio Mayer Mori, se encuentra bien y haciendo lo que más le gusta hacer. Es por eso que a lo largo de los últimos meses, la actriz no ha dejado de mostrarse emocionada ante el debut musical de su retoño -que artísticamente busca ser reconocido como Mori-, y de mostrarle su total apoyo, promocionando sus canciones e invitando a sus seguidores a conocer su proyecto. Algo que se vio reflejado la noche del pasado viernes, cuando el guapo jovencito finalmente ofreció su primer concierto en El Cantoral, una ocasión en la que Bárbara se hizo presente para disfrutar de todo el talento de su hijo, a quien en redes sociales le deseó lo mejor en esta nueva etapa de su vida.

©@delamori



La actriz y el cantante son muy cercanos

A través de sus historias de Instagram, la protagonista de telenovelas como Rubí, compartió algunos vistazos de la presentación de Mori, en donde pudimos ver al protagonista de la nueva versión de Rebelde darlo todo en el escenario y presentando sus canciones. Orgullosa, Bárbara le dedicó un emotivo mensaje en el que le dejó en claro lo feliz que le hace verlo triunfar sobre el escenario. “¡Hijo! Anoche triunfaste como los grandes. No solo tu talento, tu seguridad, la valentía de mostrarte tal como eres. de creer en tu música y el corazón que le imprimes a cada interpretación. ¡Te admiro como a nadie!”, expresó la intérprete conmovida.

¿Por qué ya no usa el nombre y apellido de su papá?

Aunque Sergio Mayer Mori se siente orgulloso de ser hijo de dos grandes figuras del mundo del espectáculo, como lo son Bárbara Mori y Sergio Mayer, el joven artista busca brillar con luz propia, por lo que ha decidido identificarse musicalmente solo con su apellido materno. Así lo compartió el intérprete durante su asistencia a un evento en la Ciudad de México. “Ya lo cambié (El nombre). Es algo que ya se sabe y podrías verlo en cualquier momento. El proyecto musical es Mori, nada más, independientemente de mi nombre completo, que es quien soy ahora y quien estará actuando en algún futuro o haciendo alguna otra cosa”, compartió el intérprete, en declaraciones retomadas en el canal de YouTube de Berenice Ortiz.

©@delamori



Sergio Mayer Mori presentó su proyecto musica, ‘Mori’, en El Cantoral

El intérprete ahondó en el tema y explicó por qué Mori ahora es el nombre con el que le gustaría ser identificado como cantante y músico. “Lo que estábamos buscando con esto es que sea un poco más conciso y preciso, sin estos prejuicios que vienen al escuchar el nombre completo, tener un poco más la mente abierta y ver este nuevo proyecto como una nueva etapa”, agregó.

Bárbara Mori revela que colaboró en una canción con su hijo

Sin duda alguna, Bárbara Mori no podría estar más feliz con el debut musical de su hijo, pues además, la actriz ha seguido muy de cerca los pasos de su hijo en esta nueva faceta, por lo que incluso ya colaboró con él en una canción.“Hicimos una canción juntos, que quería que la cantara con él, pero no, no para nada, este es su momento, es su noche”, declaró ante las cámaras de Ventaneando.