OJ Simpson fallece a los 76 años víctima de cáncer

Después de una larga lucha contra el cáncer, OJ Simpson falleció a la edad de 76 años de edad. A través de su perfil en X, su familia dio a conocer la noticia del sensible fallecimiento del ex jugador de la NFL: “El 10 de abril nuestro padre, Orenthal James Simpson, sucumbió a su batalla contra el cáncer. Estaba rodeado de sus hijos y nietos”, se lee en el mensaje firmado por los hijos de la estrella del futbol americano.

©GettyImages



Los hijos del ex jugador de la NFL confirmaron la noticia

Los Simpson solicitaron respeto ante el sensible momento que están atravesando: “Durante este tiempo de transición, su familia pide que se respete sus deseos de privacidad”, se lee en la parte final del comunicado. De acuerdo con informes de la prensa, OJ Simpson había estado luchando contra el cáncer de la próstata en los últimos años, se sabe que su salud se fue deteriorando, por lo que tuvo que recurrir a cuidados paliativos en los últimos meses.

Su última aparición pública

En 2023, OJ Simpson compartió públicamente que había sido diagnosticado con algún tipo de cáncer; sin embargo, en aquella ocasión, insinuó que lo había vencido. En sus últimas apariciones públicas, la ex estrella de futbol americano mostraba un semblante decaído, incluso, fue fotografiado caminando con el apoyo de un bastón. La última ocasión que él publicó un video en redes fue en febrero pasado donde conversó con sus seguidores sobre el Super Bowl.

El nombre de OJ Simpson hizo historia como jugador de la NFL donde se ganó el cariño de la afición quien lo convirtió en una leyenda de los Buffalo Bills. Al espectacular trabajo que el astro del futbol realizó en sus años como atleta, se sumaron un sinfín de campañas publicitarias y varias participaciones en cine. La simpatía Simpson conquistó rápidamente al público, lo que provocó que se convirtiera en una de las primeras estrellas deportivas en ser tratada como una celebridad de Hollywood.

©GettyImages



OJ Simpson fue de los primeros deportistas en convertirse en celebridades de Hollywood

De Hollywood a los juzgados

El nombre de OJ Simpson fue trascendental, no solamente por su trabajo en la cancha o su fama internacional, en la cuspide de su carrera, su vida de estrella de Hollywood se vio empañada tras ser acusado del brutal asesinato de ex esposa: Nicole Brown. Fue el 17 de junio de 1994 cuando el ex jugador de futbol americano acaparó todos los titulares al protagonizar una persecución televisada en su ya famosa Ford Bronco blanca.

Tras la histórica persecución, OJ Simpson fue capturado y acusado formalmente de doble homicidio en contra de su ex esposa Nicole Brown y Ronald Goldeman. Después de protagonizar el juicio más mediático de la historia, en el que fue defendido por un equipo legal de alto nivel comandado, inicialmente, por el abogado Robert Shapiro y luego por Johnnie Cochran, y del que también formó parte su mejor amigo, Robert Kardashian (papá de Kourtney, Kim y Khloé), el ex jugador fue absuelto de los cargos en 1995, año en el que obtuvo su libertad.

Sus años en prisión

Después de su comentado juicio, del que incluso ya se hizo una serie de televisión, en 2007, OJ Simpson se volvió a meter en problemas legales, esta vez, por un incidente ocurrido en Las Vegas donde irrumpió en una habitación donde había objetos de colección que él alegaba, eran de su propiedad. El ex jugador fue declarado culpable y pasó más de nueve años en prisión hasta que, en 2017, se le concedió la libertad condicional hasta, diciembre del 2021, que cumplió su sentencia.

Los últimos años, OJ Simpson manejó un perfil bajo, se sabe, por el comunicado que emitió su familia esta mañana, que el astro del futbol americano contó con el amor incondicional de sus seres queridos hasta su último día. A Simpson le sobreviven tres hijos: Jessebelle Susie Parket Jr, la mayor, y Sydnet Brooke y Justin Ryan, los hijos que procreó durante su matrimonio con Nicole Brown.