Jorge Salinas se sincera sobre la evolución de su carácter: ‘La vida te aterriza’

El carácter de Jorge Salinas ha sido un elemento indispensable en su éxito como actor. Gracias a su temple ha demostrado que lo mismo puede interpretar a una galán que a un temido villano. A pesar de que es parte de su personalidad, en ocasiones, su temperamento lo ha puesto en aprietos con la prensa con la que, en el pasado, ha protagonizado algunos desencuentros. En ese sentido, recientemente, el actor se sinceró sobre cómo ha evolucionado su comportamiento con los medios con quienes ha fumado la pipa de la paz.

El actor confesó que su temperamento ha cambiado

Mezcla de talento y temple

A su llegada a la Ciudad de México, después de unos días de vacaciones familiares en Miami, Jorge habló de la evolución de su carácter: “La vida te aterriza, porque el ego es algo muy fácil de inflar y también se poncha rápido. Estoy agradecido, porque finalmente no es hacia nosotros, es hacia los personajes o los logros que tenemos, yo soy igual que cualquier persona”, reconoció.

El actor recordó una entrevista en la que le preguntaron, “¿de qué le gustaría hablar con la prensa?”, a lo que comentó sin reparo: “De nada”. A pesar de que las declaraciones públicas no son su parte favorita, el actor enalteció el trabajo en conjunto que realiza el talento y los medios: “Me gusta promocionar mi trabajo a través de ustedes, porque sin ustedes, la gente no se enteraría y entiendo que les gusta informar de nosotros, no solamente del trabajo, porque es aburrido para el público, pero cuando mi vida es más aburrida, ¿para qué?”, añadió.

El actor habló de lo sencillo que es perder el piso en su profesión

En otros temas, Jorge habló sobre su estado de salud y reaccionó a los comentarios en redes que se centraban en su pérdida de peso: “Sí, estaba muy flaco, estaba como 8 kilos abajo, se me pasó la mano y cuando te enrolas en una dieta te sigues. Ahorita voy a volver a comenzar esa misma dieta para volver a bajar, solamente que no la voy a hacer tres meses, la voy a hacer nada más 30 días”, explicó.

El actor también compartió algunos detalles de su estado de salud

Su estado de salud

A pesar de que no quiso compartir detalles de temas de su vida personal, como su papel de padre, sí conversó sobre los problemas de salud que lo han afectado en los últimos años: “He vivido algunos temas de mucho cuidado, de mucho riesgo para mi salud y para mi vida, si Dios no me ha llamado es porque todavía quiere que esté aquí”, reconoció.

Precisamente, debido a sus problemas médicos, hace unos meses, sus seguidores mostraron preocupación por su pérdida de peso; sin embargo, él aclaró que es resultado de un programa nutricional: “Me siento muy bien. Es disciplina, nada más, así como hay que tener disciplina para subir de peso, hay que tener disciplina para bajar, yo subí como 15 kilos para hacer a Vicente (su personaje en SOS me estoy enamorando) y ahí fui bajando para Perdona nuestros pecados y después me seguí”, confesó hace unos meses, también al matutino.