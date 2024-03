Elizabeth Álvarez revela cómo es que ha protegido a sus mellizos de los rumores

A lo largo de su carrera, Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas han logrado sortear un sinfín de rumores y especulaciones sobre su vida privada y familiar, pues ambos han procurado ser muy abiertos con la prensa, por lo que no dudan en aclarar cualquier situación o duda que pueda surgir en torno a ellos. Sin embargo, en el caso de sus dos hijos, Máxima y León, la pareja ha procurado mantener a su pequeños al margen de su vida pública, evitando así que lleguen a sus oídos cualquier información o rumores sin fundamento. Algo de lo que habló Elizabeth en una reciente entrevista, en la que aseguró estar preparada para cualquier eventualidad y hacer frente a cualquier situación.

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez han consolidado su relación

Fue durante una charla que sostuvo con el programa Hoy que la hermosa intérprete se refirió a la forma en la que han logrado blindar a sus pequeños para que ellos siempre tengan la verdad ante todo. “Hay que estar preparados emocionalmente para tener toda esta información con la única forma que es la verdad”, compartió Álvarez completmente convencida.

En ese mismo sentido, Elizabeth aseguró que aunque no puede tapar el sol con un dedo, por lo que han procurado siempre hablarles con la verdad. “Yo creo que también los niños son muy inteligentes. Se que van a crecer y se van a convertir en unos jovencitos, y que cuestionarán a papá y mamá, evidentemente, pero sabrán quiénes son sus papás”, señaló. “Si mis hijos en algún momento quieren preguntar y hablar, pues evidentemente nosotros estamos abiertos a la verdad y a decir las cosas como son... Pero siempre hay que proteger a la familia, hay que blindarlos”, agregó.

La actriz ha logrado mantener la vida de su mellizos al margen de su vida pública

Finalmente, la actriz reveló que para proteger a sus hijos de los rumores y especulaciones que pudieran surgir en torno a su vida familiar, ha tomado ciertas medidas, como evitar el uso del teléfono móvil. “No es algo que utilice y obviamente lo tengo controlado. No les presto mi celular. Yo sé que va a haber un momento en que van a tener su celular y sé que van a tener la tecnología porque es su mundo y pues hay que estar preparados”, sentenció.

La clave de una relación exitosa

Además de ser un gran equipo en cuanto a la crianza de Máxima y León, Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas han logrado consolidarse como pareja a través de los años gracias a la gran comunicación que tiene y a la complicidad que existe entre ellos, lo que les ha permitido hacer frente a cualquier situación: “La buena comunicación en las parejas siempre permite hacer las cosas bien”, contó Jorge al programa Hoy hace unos meses. El actor también hizo referencia a los rumores que han rondado su relación y cómo los manejan en privado: “Siempre va a haber chismes, historias, porque si no, no vende y si uno no vende de esa manera, la gente no lo consume, también hay que entender esa parte, pero cuando tienes una buena comunicación no pasa nada”, aseguró.