Jorge Salinas aclara las acusaciones de infidelidad: ‘No tengo una relación fuera de mi matrimonio’

Desde hace días, Jorge Salinas está en medio de la polémica, luego de que surgieran unas imágenes en las que aparece en actitud cariñosa al lado de una mujer que no es su esposa, la también actriz Elizabeth Álvarez. Señalado de ser infiel a la madre de sus hijos, el actor de telenovelas rompió el silencio y negó tener o haber tenido una relación extramarital con la doctora Ana Paula Guerrero.

©@cuquitaoficial



La pareja se conoció en la telenovela de ‘Fuego en la Sangre’ y se casaron en 2011

Fue en la rueda de prensa de la telenovela Perdona Nuestros Pecados, que el actor de 54 años fue abordado por la prensa y habló al respecto, negando de forma tajante que él le fuera infiel a su mujer. “Quiero que quede muy claro, yo no he tenido ni tengo una relación fuera de mi matrimonio. No la tengo y nunca la he tenido”, indicó. Solicitó a la prensa parar todo el revuelo mediático que se ha venido dando desde hace unos días. “Les pido por favor que paren este tema mediático, que no va a llegar a nada”.

“Soy una persona que ama profundamente a su esposa, Elizabeth, que ama profundamente a su familia y que lamenta que todo este tema mediático esté en boca de todos usdedes pero también lo puedo entender porque a eso de dedican”, dijo el histrión de 54 años.

El actor aseguró estar en calma y tranquilo ante la situación, y detalló que estas imágenes fueron captadas antes de Navidad. Salinas, quien está casado con Elizabeth desde hace 11 años, aseguró que su relación con la doctora Guerrero. “La relación que tuve con la doctora es única y exclusivamente profesional desde hace un año y medio”, indicó.

Agregó que desde esa vez no ha tenido contacto con la doctora y que no tiene la intención de tomar acciones legales en contra de la revista, pues no quiere pelearse con nadie. Añadió que esta sería la última vez que se referiría al tema.

©GettyImages



Jorge Salinas aseguró que sigue viviendo bajo el mismo techo con Elizabeth Álvarez

Elizabeth Álvarez no se ha pronunciado al respecto, pero se dice que ella lo habría echado de la casa que comparten. Sobre este tema, Jorge dijo: “Tendrían que que preguntárselo a ella, no me gustaría dar inguna declración a nombre de mi esposa”. Ante la insistencia de los medios, respondió: “Sigo viviendo en mi casa, sigo viviendo con mi faimlia”.