Humberto Zurita recuerda lo difícil que fue superar la pérdida de su esposa, Christian Bach

Humberto Zurita aún guarda un recuerdo muy especial de su esposa, Christian Bach, quien falleció en febrero de 2019. Para él, aquel fue un gran amor que considera eterno y que siempre tendrá un lugar en su corazón. Ahora que el actor ha encontrado de nuevo el amor junto a Stephanie Salas, recordó cómo fue ese tiempo en el que se enfrentó al duelo de haber perdido a su esposa y cómo es que se recuperó poco a poco, entendiendo la ausencia de la argentina, pero sin olvidarla.

“Siempre vamos a estar recordándola en todas esas cosas que ella nos enseñó a amar, como es la vida misma”, contó en una entrevista para ¡Siéntese Quien Pueda! En su charla, agregó que aún la tiene presente en su día a día: “Cada cosa que van haciendo mis hijos, yo a través de sus ojos, cada éxito o fracaso o a lo que se enfrenten, ahí veo a Christian”.

Entre la duda de saber qué pensaría Bach sobre su relación con Stephanie, Humberto no sólo recordó lo bien que ambas se llevaban, sino que también lo difícil que fue para él superar la pérdida de su esposa. “También, ya pasaron cinco años, yo anduve ahí rebotando como pelotita, afortunadamente tuve mucho trabajo y eso me ha ayudado, me ayudó mucho cuando murió Christian. Yo pasé por muchos ciclos, muchas etapas, pasas por etapas de dolor, por etapas de enojo, hasta que llega esa tranquilidad y esa paz de comprensión, de entender que así es la vida y hay que seguirla viviendo”, contó.

Sobre su historia de amor con la madre de Michelle Salas, agregó: “Finalmente, me reencontré con Stephanie, me reencontré, lo digo, porque la conozco desde que era muy niña y Christian la quería mucho, la cobijaba mucho. Me la estoy pasando muy bien con Stephanie”.

Sin planes de boda

Humberto Zurita y Stephanie Salas iniciaron una relación que para ambos a sido un buen cambio en sus vidas. Ambos se acompañan y comparten muy buenos momentos; sin embargo, entre sus planes no está volver a pasar por el altar. “No creo en el matrimonio, y no es faltarle el respeto a mi pareja actual, creo que ya tenemos consolidados tanto ella como yo, nuestras vidas en ese sentido, ella tiene sus dos hijas preciosas, Michelle y Camila, y yo tengo a mis dos hijos hermosos que son Sebastián y Emiliano”, expresó.

