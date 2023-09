Humberto Zurita habla de la posibilidad de que sus hijos hagan una bioserie de Christian Bach

Han pasado más de cuatro años desde el sensible fallecimiento de Christian Bach, pero su memoria sigue presente en las mentes y corazones de su familia. Humberto Zurita, quien hace poco reveló las circunstancias del deceso, suele recordarla de vez en cuando con mucho cariño pues, aunque tiene una nueva relación sentimental, no olvida a su gran amor. Es por ello que, ante la posibilidad de que sus hijos Sebastián y Emiliano Zurita quisieran hacer una bioserie de su mamá, el actor ha manifestado estar de acuerdo.

©@zuritahm



Los hijos de Humberto Zurita podrían hacer una bioserie de su madre.

Durante un encuentro con la prensa en la Ciudad de México tras una presentación de su obra ¡Papito Querido! —en la que coparte créditos con su pareja Stephanie Salas— Humberto fue cuestionado sobre la posibilidad de que sus hijos lleven a la pantalla la vida de Christian. “Me encantaría que lo hicieran porque ellos tienen su propia productora Addiction House”, comentó el intérprete de 69 años. Y es que además de desempeñarse como actores, Sebastián y Emiliano han incursionado en la producción.

“Si él o ellos, Sebastián y sus socios, mis hijos, preparan una serie y una película. Y si ellos están pensando la bioserie, ¡qué padre!, ¡qué maravilla!”, opinó el actor. “Su mamá no era de ese tipo de actuar, por eso ha habido una secrecía a alrededor de ella, no le gustaban los homenajes, ni nada, pero si sus hijos le quieren hacer un homenaje, (está bien)”, comentó Zurita.

©GettyImages



Emiliano y Sebastián han seguido los pasos de sus padres.

Teniendo en cuenta la discreción con la que la actriz se condujo en su vida personal, Humberto fue cuestionado sobre si habría algún tema que le gustaría evitar en caso de que se hiciera alguna serie y película de Christian.

“Me gustaría saber qué idea tienen, qué están planeando para hablar de su mamá. Yo creo que no hay límites, porque en la vida de Christian no hay límites, los límites son los que puso ella y son los que estamos respetando, no fue una mujer de límites. No habría nada que esconder, era una mujer integra”, comentó.

©@zuritahm



Humberto se mostró abierto y complacido con la idea de una serie de Christian.

El duro golpe de la partida de Christian

Hace algunas semanas Humberto se sinceró sobre el duro procesos que vivió tras la partida de Christian, quien fue su esposa por más de 30 años. “Sí, tuve que reconciliarme de la muerte de Christian, de mi pareja, sí tuve que pasar por una reconciliación y un encuentro conmigo mismo porque sí, sí te enojas mucho”, confesó en una charla con la conductora mexicana Anette Cuburu para su canal de YouTube.

Sin embargo, el actor señaló que estas duras vivencias le dejaron importantes lecciones de vida. “Es un gran momento porque sí hay una reconciliación con uno mismo en la vida. Que no tendría que reconciliarme de nada porque me ha ido muy bien en la vida, demasiado bien, un privilegiado”, comentó. “Pero cómo es la vida, cómo te acerca de nuevo cosas buenas a tu vida y soy un bendecido en ese sentido”, dijo agradecido por las cosas buenas que le han tocado.