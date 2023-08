Humberto Zurita revela la enfermedad que padecía Christian Bach

El mundo del espectáculo se conmocionó en marzo de 2019, cuando la familia de Christian Bach anunciaba el lamentable fallecimiento de la actriz, sucedido el 29 febrero. Desde entonces, su esposo Humberto Zurita, y sus hijos, Sebastián y Emiliano, habían mantenido el silencio sobre las causas del deceso, dando paso a rumores sobre su salud. Ahora, más de cuatro años de la irreparable pérdida, Humberto habló como nunca de la enfermedad que padecía su esposa.

“La gente sabe que ella agarró un cáncer”, dijo en una charla con Anette Cuburu para su canal de YouTube, Anetteando. Desde el fallecimiento de su esposa, el actor mexicano ni sus hijos habían dado declaraciones al respecto, en cambio hacían comentarios positivos de la originaria de Argentina que se ganó el corazón de Latinoamérica con sus interpretaciones frente a las cámaras.

Aunque Humberto acabó con las especulaciones sobre la salud de su esposa, no dio más detalles sobre cómo fueron los días en casa, respetando el deseo de Christian. “Cuál fue su proceso y todo eso se queda con ella, así lo quiso ella. Es algo que nosotros le debemos, no es que nosotros queramos tener una secrecía”, agregó para explicar sus motivos para no ahondar en el tema desde hace años.

Humberto agregó: “A mí no me gusta hacer un show de mi vida, ni de la de mis hijos ni de nadie, pero es un respeto a mi mujer y por respeto a ella ese tema sí lo guardamos”.

El adiós a la carrera de Christian Bach

Años antes de su partida, en 2014, Christian Bach se dejaba atrás su carrera luego de su papel en La Impostora. Se rumoraban varias situaciones en la salud de la actriz, incluyendo padecimientos degenerativos y aquellos sin cura. Incluso se habló de esclerosis múltiple, con lo que no podría mover algunas partes de su cuerpo.

En aquel entonces, la mudanza de Humberto, Emilio y Sebastián de Miami a Los Ángeles, hizo sonar las alarmas pues parecía que este cambio en sus vidas era en pro de la salud de Bach. Humberto negó todo, y aseguró que los rumores eran exagerados. “Trae un problema con una vértebra que le está mordiendo ahí un nervio. No se quiere operar y prefiere estar en terapia viendo si sale adelante”, declaró a Suelta la Sopa.

Sin embargo, detrás de ese comentario ya se guardaba el respeto por los deseos de la actriz, mismos que continúan así hasta ahora. “Siempre fue su voluntad guardar los asuntos personales y familiares en intimidad absoluta”, compartió Zurita en el comunicado con el que anunció el fallecimiento de su esposa. En él explicó que todo era con el fin de llevar una vida tranquila y lejos de los medios. “Es esta parte pública de nuestra vida la que hoy, nos obliga a compartir con todos ustedes esta gran pérdida para la familia”, agregó la familia.