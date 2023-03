Humberto Zurita se enteró de la muerte de Rebecca Jones en plena entrevista; fueron novios en el pasado

La mañana de este 22 de marzo se dio a conocer el sensible fallecimiento de Rebecca Jones, quien atravesó por problemas de salud los últimos meses. Gracias a sus entrañables actuaciones en televisión, cine y teatro, esta talentosa actriz mexicana se ganó al público, pero también se hizo del cariño y admiración de sus colegas en el medio. Tan pronto se supo de su deceso, famosos expresaron sus condolencias por esta pérdida y rindieron tributo a la intérprete. Sin embargo, a Humberto Zurita esta lamentable la noticia le llegó un poco más tarde, y fue inevitable que reaccionara con tristeza, pues en el pasado tuvo un vínculo especial con Rebecca.

©GettyImages



Rebecca falleció a los 65 años

Tras darse a conocer la partida de la actriz por medio de su agencia de relaciones públicas, el locutor y periodista Javier Poza se puso en contacto con Zurita por medio de una llamada telefónica. El comunicador le pidió una declaración ante la noticia del fallecimiento de la actriz, sin imaginarse que Humberto no estaba enterado de lo sucedido.

“¡No me digas eso! No (no estaba enterado). Qué te puedo decir, lo siento muchisísimo porque la verdad es que ando de gira de teatro, estoy ahorita aquí en Tampico, tengo un rato que paso por México, pero paso nada más”, explicó el actor en la charla que fue transmitida más tarde en el programa radiofónico de Poza en Radio Fórmula.

©GettyImages



Zurita lamentó profundamente el deceso de Rebecca

“Lo último que supe es que estaba muy enferma, que había recaído y nada más. La verdad, me toma muy de sorpresa, la verdad me toma así de sorpresa”, contó. “Me da muchisísima pena porque era una gran mujer, una gran madre y la esposa de un gran amigo mío, que es Alejandro, o exesposa. La verdad que lo siento muchísimo. Le mando un abrazo muy fuerte a Alejandro, a su hijo, a toda su familia”, expresó Humberto con toda sinceridad.

“Antes que nada con muchísimo respeto para Alejandro, para su hijo. Me duele mucho su partida, la verdad, sobre todo porque vino luchando como una guerrera. Lo único que me queda es eso, desearles a Alejandro, a su hijo Maximiliano, que encuentren pronto paz en su corazón y se reconcilien con ellos mismos para que puedan sobrellevar esto”, opinó Zurita.

Humberto recordó con cariño el tiempo en que fueron novios

“Trabajamos juntos mucho tiempo y fuimos pareja además también”, contó Zurita. “Es lo que te digo, la voy a recordar con mucho cariño, como una mujer muy intensa en todo lo que hacía, muy apasionada por lo que hacía y nada. Ella fue una mujer siempre muy inteligente, olvídate de su capacidad como actriz, como mujer era muy brillante”, dijo el actor.

El actor prefirió no dar detalles sobre la relación sentimental que mantuvo en el pasado con Rebecca, la cual se sabe, fue a inicios de los años 80, antes de que ella se relacionara con Alejandro Camacho, quien sería su esposo, y Zurita con Christian Bach. “De las grandes actrices mexicanas. No quiero hablar mucho del tempo en que estuve con ella por respeto a su hijo y a Camacho pero cuando estábamos juntos ella inició su carrera como actriz en El Maleficio, precisamente conmigo”, contó.

©GettyImages



Tras su relación con Humberto, Rebecca conoció a Alejandro Camacho

“Luego yo le di su primera obra de teatro que fue El Coleccionista. Increíble como actriz y como mujer, así es que me duele muchísimo su partida la verdad. Y me tomaste por sorpresa, me despertó el teléfono, ando de gira, yo sé que es tarde y ando cansadón. Desearle paz a su hijo, que tenga la fortaleza y que encuentre pronto paz para su corazón y para todos sus seres queridos”, reiteró Zurita.

