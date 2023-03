Ha fallecido la actriz Rebecca Jones a los 65 años

El gremio actoral en México está de luto, pues se ha dado a conocer el sensible fallecimiento de la actriz mexicana Rebecca Jones. La estrella de telenovelas falleció a los 65 años, según ha dado a conocer su oficina de prensa. A finales del año pasado, fue hospitalizada y permaneció varios días en cuidados intensivos debido a una neumonía, y aunque hace apenas unas semanas se había dejado ver con colegas y recuperada, este 22 de marzo se ha despedido por última vez.

“Con profunda tristeza queremos informar el fallecimiento de nuestra querida y admirada REBECCA ANNE JONES FUENTES (21 de mayo de 1957 - 22 de marzo 2023)”, informó Prensa Danna en un comunicado fechado este mismo día y que fue difundido a través de redes sociales.

“Rebecca estuvo acompañada en todo momento por sus seres queridos, se fue en paz y con profundo agradecimiento a su público, para el que trabajó toda su vida”, agrega el escrito. “En próximos días nos uniremos a despedirla tal como fue su deseo. “Gracias a todos los que estuvieron pendientes de la salud de Rebecca en todo momento”, continúa el comunicado para finalizar con una cita: “La historia nunca dice adiós. Lo que dice siempre es hasta luego”.

©@la_rebeccajones



Rebecca estuvo decidida a disfrutar la vida

Rebecca Jones fue diagnosticada con cáncer de ovario en 2017, y luego de ocho quimioterapias, fue sometida a una extirpación de ovarios y de apéndice. “Después de la operación, en la quinta quimioterapia quería tirar la toalla, me pregunté por qué seguir con eso. Pero el cuerpo es mágico, a mí ya se me olvidó lo mucho que sufrí”, confesó la actriz en 2018 a la revista mexicana Quién.

Rebecca nació en la Ciudad de México el 21 de mayo de 1957, hija de padre estadounidense y madre mexicana. Vivió parte de su infancia en México y luego se mudó a Estados Unidos, donde estudió Arte Dramático en el Orange Coast College. Durante su carrera como actriz, participó en decenas de telenovelas, entre ella Cuna de Lobos, uno de los melodramas más famosos en México. Su más reciente trabajo en la pantalla chica fue en Cabo, producción que tuvo que dejar debido a sus problemas de salud.

Estuvo casada durante 25 años con el también actor Alejandro Camacho, quien fue su compañero en telenovelas como: El ángel caído, La sonrisa del diablo, Imperio de cristal y Para volver a amar. Juntos tuvieron solo un hijo, Maximiliano Camacho Jones, quien tiene 34 años y le sobrevive a la actriz.

©GettyImages



Rebecca estuvo casada por 25 años con Alejandro Camacho

Decidida a disfrutar la vida al máximo

El pasado 5 de marzo, la actriz tomó sus redes sociales para expresar su felicidad por haber disfrutado junto a a migos y colegas de una premier que la producción de su nueva película, Nada Que Ver, organizó especialmente para ella, ello debido a que no pudo asistir a la premier oficial por motivos de salud.

“Sí. Ya sé que estoy muy delgada, pero bien dice Saint-Exuperie: ‘lo esencial es invisible a los ojos’. Y créanme, ocho días en terapia intensiva adelgazan a cualquiera… (ya los recuperaré), pero esa es la menor de mis preocupaciones, ahora sólo sé que cada día estoy más fuerte y sana”, expresba entonces en la que fue una de sus últimas publicaciones en Instagram.

©@la_rebeccajones



Hace apenas unas semanas estuvo en una premier organizada especialmente para ella

“Y no, no pido un milagro como algunos dicen por ahí, porque sé que Dios SIEMPRE está conmigo.Tampoco estoy ‘luchando’ porque todos luchamos día con día por vivir (al menos yo pienso que así debería ser)”, agregaba. “Lo que si estoy haciendo es disfrutar de cada segundo de vida, probando sus manjares, sus momentos agridulces, aprendiendo de las cosas bellas y no tan bellas. Pensando cosas lindas”, escribía Rebecca.

En aquella publicación también hacía una petición a sus fieles fans. “Si me estás leyendo y me quieres, no me tengas lástima, pues eso se acerca más al lamento, al quejido, y yo estoy muy pero muy lejana a eso”, aseguraba. “Más bien piensa cosas lindas, para que esos pensamientos se conviertan en polvos mágicos, se materialicen y se haga un enorme y colectivo pensamiento mágico. ¡LES AMO!”, concluía la actriz,

