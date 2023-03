Rebecca Jones reaparece tras su bache de salud y responde a los comentarios sobre su delgadez

Los últimos meses no han sido fáciles para Rebecca Jones, pues se vio afectada por una crisis de salud. A finales del año pasado, la actriz fue hospitalizada y permaneció varios días en cuidados intensivos. Ante esta situación, tuvo que dejar los proyectos profesionales en los que estaba trabajando, entre ellos la telenovela Cabo (TelevisaUnivision). Afortunadamente, la intérprete ha logrado superar las adversidades y ahora se mantiene enfocada en su recuperación. El cariño y apoyo de su familia y amigos ha sido muy importantes durante este tiempo, tal como ella misma lo reconoció este fin de semana al reaparecer en redes sociales.

La actriz reapareció en redes sociales hace unos días

“¡Qué lindo es saber que tanta gente me quiere! Y qué manera tan linda de demostrármelo”, escribió Rebecca en su cuenta de Instagram. La actriz contó que dado que no pudo estar en el estreno de su película Nada que ver, el productor Jacobo Nazar, la productora y así como el equipo de prensa que trabaja con ella (Prensa Danna) le organizaron una premier privada, a la que asistieron además amigos y colegas.

“Invité a las personas que yo más amo, unos de toda la vida, otros apenas de unos meses para acá, pero todos, todos, han estado conmigo en estos meses tan difíciles de sobrellevar”, expresó agradecida. “Y siguen conmigo, sobre todo ahora que se ve el resplandor de la salud perfecta, esa luz de esperanza tan añorada. Algunos no pudieron asistir por cuestiones de trabajo, pero se perfectamente que su corazón está conmigo”, agregó.

Los amigos y colegas de la actriz le organizaron una premier privada

Si bien este evento se realizó el pasado 3 de marzo, fue hasta un par de días que la actriz compartió las fotos sus redes sociales. Antes ya habían circulado las fotos del estreno, y no faltó quien comentara sobre la apariencia de Rebecca, que debido a sus problemas de salud, perdió peso. Directa como ha sido siempre, la actriz se refirió a este tema, asegurando que su aspecto no es ahora su prioridad.

La actriz agradeció el lindo gesto de sus compañeros

“Sí. Ya se que estoy muy delgada, pero bien dice Saint-Exupéry: ‘Lo esencial es invisible a los ojos’”, expresó la estrella de telenovelas citando al escritor francés en su famosa obra El Principito. “(Y créanme, 8 días en terapia intensiva, adelgazan a cualquiera, ya los recuperaré), pero esa es la menor de mis preocupaciones”, continuó. “Ahora solo sé que cada día estoy más fuerte y sana. Y no, no pido un milagro como algunos dicen por ahí, porque se que Dios SIEMPRE está conmigo, y no, tampoco estoy ‘luchando’, porque todos luchamos día con día por vivir (al menos yo pienso que así debería ser)”, opinó sobre la forma que se informado acerca de su situación.

La actriz pidió que le envíen buenos pensamientos

Decidida a disfrutar la vida al máximo

“Lo que si estoy haciendo es disfrutar de cada segundo de vida, probando sus manjares, sus momentos agridulces, aprendiendo de las cosas bellas y no tan bellas. Pensando cosas lindas”, escribió. “Por supuesto que me sigo cuidando, y para eso no sólo estoy con la medicina alópata, sino también con la alternativa”, contó la actriz.

Casi al final de su publicación, Rebecca hizo una petición puntual a sus fieles seguidores. “Si me estás leyendo y me quieres, no me tengas lástima, pues eso se acerca más al lamento, al quejido, y yo estoy muy pero muy lejana a eso”, aseguró. “Más bien piensa cosas lindas, para que esos pensamientos se conviertan en polvos mágicos, se materialicen y se haga un enorme y colectivo pensamiento mágico. ¡LES AMO!”, les amo, agregó para luego concluir su mensaje con una invitación a ver su recién estrenada película.

