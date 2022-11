Revelan el motivo de la hospitalización de Rebecca Jones

Y en agosto pasado, su exmarido y con quien mantiene una relación cordial y amistosa, reveló que estas versions eran verdad. “Rebecca está perfectamente bien, está trabajando, está con salud. Efectivamente tiene cáncer, pero es una mujer tan fuerte y tiene tanta fortaleza que está perfecta”, comentó en un encuentro con la prensa.

Sin embargo, días después, la actriz echó abajo estas versiones. “Son datos completamente falsos, dicen que me dio otra vez en el ovario... cosa que está mal porque ovarios sí tengo muchos pero ya no tantos, desde el principio me los quitaron. Eso es lo que más coraje me da, hay mucha gente padeciendo esto a niveles muy serios”, comentó ante medios como el programa Hoy (Televisa).

