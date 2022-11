Rebecca Jones, mucho mejor de salud, sale del hospital

La información no solo no ha sido confirmada por la producción, sino que el protagonista, Matías Novoa, dio a entender que todo es falso. El actor y novio de Michelle Renaud comentó que la fecha de las grabaciones finales de la telenovela no han cambiado y aún están esperando a que Rebecca se reincorpore al rodaje.

Por el momento, la actriz ya se encuentra mucho más activa en sus redes sociales, y recién compartió una foto junto a su hijo, lo que da esperanza para sus seguidores de seguir viéndola en la pantalla chica.

