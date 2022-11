Los Estefan le ponen sabor latino al tradicional desfile de Thanksgiving en Nueva York

“¡Gracias a todos! ¡Estamos muy agradecidos con todos ustedes! Les deseamos a todos un hermoso Día de Acción de Gracias”, escribió la cantante, que más temprano había compartido una foto de su encuentro con el presentador Jimmy Fallon.

“Gracias siempre por tanto cariño mi gente bella”, escribió Lili en su propia cuenta de Instagram, en donde publicó algunos fragmentos del desfile transmitido en vivo por la cadena NBC. “¡Increíble! ¡#macythanksgivingdayparade fue increíble e inolvidable! ¡Qué experiencia! ¡Estamos tan felices!! ¡Muy agradecidos! ¡Les deseo esperanza, alegría, paz, buena salud y amor en este Día de Acción de Gracias!”, escribió por su parte Emilio.

©@gloriaestefan



Los Estefan se encontraron con Jimmy Fallon

La alegría se apodera de las calles de la Gran Manzana

Cada año, la Gran Manzana alberga el ya emblemático Thanksgiving Day Parade, el cual consta de un trayecto de cuatro kilómetros lleno de adornos alusivos a las fiestas decembrinas, en el que que desfilan carros alegóricos, bandas de música, globos de personajes animados y artistas reconocidos.

Además de los Estefan, esta edición contó con la participación de la cantante Paula Abdul, estrella del reggae Ziggy Marley, el grupo de indie pop Fitz and the Tantrums, la banda Big Time Rush, el presentador de Blue’s Clues & You! Josh Dela Cruz, el cantante de gospel Kirk Franklin, el actor Mario Lopez y Miss America 2022, Emma Broyles.