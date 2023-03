El motivo por el que Rebecca Jones no tendrá un funeral público

La triste noticia del fallecimiento de Rebecca Jones a los 65 años sacudió al mundo del espectáculo. En todo momento y durante sus más de 30 años de carrera artística, Rebecca trazó una línea entre su trabajo y los detalles de su vida personal, dejando claro, incluso en los momentos más delicados de su salud, que lo suyo era la privacidad. Por ello es que el último adiós de la originaria de México será reservado para sus seres más queridos, tal como lo confirmó su representante, Dana Vázquez.

“Ella fue muy clara en todas las cosas que quería que pasara y los que estamos cerca pues es lo que vamos a dedicarnos a hacer”, explicó Dana en una llamada telefónica con el programa mexicano Hoy. “Ella pidió que este momento se quedara para su hijo y para sus amigos cercanos”, agregó.

Sin embargo, también dejó planeado un homenaje póstumo en el que el público en general podrá honrarla. “(Será) una o dos semanas después, el tiempo que lleve producir lo que ella quería hacer, se hará un homenaje donde podrán ir todos los medios, el público, los amigos cercanos a despedirla y honrarla”, explicó Dana sobre la última voluntad de la actriz recordada por sus papeles en telenovelas como Cuna de Lobos o Para Volver a Amar.

Al hablar sobre la lamentable pérdida, Dana respetó la decisión de su también amiga y no reveló las causas de su deceso. “Siempre tuvo una actitud positiva, siempre tuvo una alegría para todo, era muy empática con todo lo que pasaba a su alrededor, siempre estaba al pendiente de sus personas o de sus compañeros. Es algo que pueden ver en sus redes, siempre reaccionaba a los malos momentos de los demás”.

Los momentos antes del triste adiós

Desde 2018, Rebecca fue diagnosticada con cáncer de ovario. Sin embargo, a la actriz no le agradaba hablar de su enfermedad a pesar de la curiosidad de sus seguidores. En cambio, se mostró fuerte y no dejaba de arreglarse para lucir bella ante sus fans. “Uno pierde un ser humano único, pero también se va una imagen pública que quiso a su público y que le tuvo un respeto a su carrera en cada momento hasta que su cuerpo no pudo, pero ella se fue en paz, tranquila y con muchas ganas de que las imágenes que pasaran fuera donde se veía bien, donde se reflejaba que había luchado una vez contra esto”.

Dana aseguró que mantuvo comunicación con ella hasta el último momento y agregó que gracias a los medicamentos, Rebecca se sentía tranquila y sin dolor: “Estuve con ella ayer, estuvo su familia, sus amigos más cercanos para despedirla porque todos estaban muy tranquilos. Ella igual que todos ustedes con sus palabras los preparó para que esta transición fuera en paz, tranquila y fuera de la manera que ella lo quería. Como ella decía: ‘Que la muerte te sorprenda en vida’”, agregó.

