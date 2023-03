A pesar de la enfermedad, Rebecca siguió trabajando en lo que más amaba. Y aunque se sometió a tratamientos con los que se veía libre de cáncer, la situación empezó a empeorar. A mediados del año pasado, Alejandro Camacho aseguraba que la enfermedad había vuelto. Un detalle personal que a ella no le gustó que se ventilara.

“Si ustedes le quieren dar más peso a lo que dice una persona que no vive conmigo..., que efectivamente es el padre de mi hijo pero no vive conmigo ni sabe nada de mi vida, ni tiene que opinar acerca de mi salud, pues allá ustedes. No creo que lo hizo con mala intención, simplemente no tiene por qué opinar, es un hecho. Yo no opino acerca de él porque no sé su vida”, dijo un tanto molesta a medios de comunicación mexicanos.