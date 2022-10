¿Cambió de opinión? Esto dijo Humberto Zurita sobre casarse con Stephanie Salas

©GettyImages



El actor se ha ido abriendo más sobre su vida amorosa

Cuando se le preguntó al galán de telenovelas si había sido difícil conquistar a Stephanie, él explicó que esta dinámica no le es tan familiar, pues él entiende de un modo distinto las relaciones de pareja. “No sé a qué te refieres con difícil. Yo no quise conquistarla, no creo en eso”, confesó.

“Creo que hay una química, una empatía que tienes con la persona, hay cosas que te gustan de la persona. Yo cuando conocí a sus hijas supe la gran mujer que era. Dije: ‘Mira, Stephanie, yo no sé cuál sea tu pasado, ni qué hayas vivido ni cómo lo hayas vivido, ni me importa, me importa lo que estoy viviendo’”, recordó Humberto, luego de contar que decidió invitar a la cantante y a sus hijas Michelle y Camila a su fiesta de cumpleaños.