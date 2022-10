La reacción de Sebastián, hijo de Humberto Zurita, sobre la relación con Stephanie Salas

Aunque Humberto Zurita y Stephanie Salas habían optado por mantener su relación en secreto, el amor es una dicha que no se puede esconder tan fácilmente y hace poco confirmaron que sí son pareja. El actor confesó lo mucho que la quiere y las cualidades que ha visto en ella desde años atrás, cuando tan sólo eran amigos y no imaginaban que en el futuro habría una chispa que los uniría. Y sobre cómo tomaron esta noticia Sebastián y Emiliano, los hijos de Humberto, él mismo reveló lo que le dijeron cuando se enteraron de que estaban saliendo juntos.

“Ellos me quieren ver feliz y contento. Ya no es secreto nada”, contó Zurita en una charla para el programa mexicano Sale el Sol. También reveló que en septiembre pasado, cuando cumplió 68 años, sus hijos se enteraron de que estaba interesado en Stephanie. “Sebastián me hizo una fiesta de cumpleaños en Valle de Guadalupe y yo le dije: ‘oye, voy a llevar a Stephanie’”. A lo que el también actor e hijo de la fallecida Christian Bach, preguntó: “¿Cómo, pá? ¿Andas saliendo con Stephanie?... ¡Pues tráetela!”.

En cuanto a las hijas de la actriz y cantante, Sebastián las conoce bien y cuando supo que también irían a la fiesta, bromeó con cómo crecería la familia. “Bueno, pues tráete a mis dos hermanas”, agregó sobre Michelle Salas y Camila. “No sé si estoy preparado para tener dos medias hermanas, pero tráetelas”, le dijo feliz a su papá.

Humberto sabe que tanto él como Stephanie tienen un pasado que los ha llevado hasta donde están hoy, un tema que no ha sido problema para ninguno. “Stephanie tiene dos grandes hijas, Michelle y Camila y tú nomás de ver a las hijas dices: ‘este es el resultado de tu vida, lo demás no importa’, o sea su pasado contra mi pasado... es lo que ella haya vivido y lo que yo haya vivido”.

La amistad de Stephanie Salas y Christian Bach

En sus primeras declaraciones sobre su romance con Salas, Zurita reveló que Christian Bach y ella mantenían una estrecha amistad cuando sus hijos eran pequeños. Stephanie incluso iba a las fiestas de los niños y solía encontrarse con él, pero jamás hubo un interés en ese entonces porque Humberto la conoció muy pequeña. “No sabía que eran tan amigas. La conozco desde muy chiquita y nunca volteé a verla como mujer”, reveló el actor, quien quedó sorprendido de ver fotos de sus hijos pequeños juntos en las fiestas a las que él no podía asistir.

Y aunque siempre sentirá algo muy especial para la mujer que estuvo casada con él por tres décadas, cumplió con el duelo para seguir adelante con su vida. “Stephanie es una mujer hermosa en todos los sentidos de la palabra, es muy culta. A mí me encantan las mujeres inteligentes”, agregó encantado con las cualidades de la nieta de Silvia Pinal, quien logró conquistar su corazón.