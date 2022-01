Humberto Zurita recuerda a Christian Bach a tres años de su partida: ‘Estás en todos mis sueños’

“Ángel de mi guarda no dejes de darme tu dulce compañía. Dale luz a mi camino y felicidad a mis días viendo florecer a mis hijos a través de sus ojos y, desde donde estes; míralos disfrutar de sus logros y anhelos cumplidos”.

Para concluir, el actor le pidió a Bach que, desde otro plano, lo siguiera cuidando y sobre todo, que le diera la oportunidad de tenerla presente a diario. “Sigue iluminando mis días, para que cada mañana, al despertar, la vida me permita que en cada respiro te lleve a mi boca para aprender a decir tu nombre cargado de orgullo; que mi corazón derrame el amor con el que marcaste mi vida y lo pueda compartir con cada ser vivo en la tierra. La vida sin amor no tiene sentido. Feliz aniversario. 26/2/2022”.

El actor de telenovelas como La Querida del Centauro también aprovechó este post para explicar la razón por la cual se adelantó un mes al aniversario luctuoso de su esposa. “(Tengo un amiga que me dice Humberto estamos en enero’ Y sí, me perdí en el tiempo , porque siempre me anticipo a buscar una foto y algunas palabras para ti en tu aniversario luctuoso. Y hoy especialmente me perdí de una lectura que tenía por despertar tarde”.