Humberto Zurita despide a su mamá entre mensajes llenos de amor

Humberto Zurita se enfrenta de nuevo a momentos de desconsuelo y llenos de dolor. Tan sólo unas semanas antes de que se cumplan tres años de la triste partida de su esposa la actriz argentina, Christian Bach, su madre, Guadalupe Moreno perdió la vida a los 95 años. El viernes pasado, el actor anunciaba con pesar el amargo trago que la vida le hacía pasar al despedirse de su madre, a quien desde entonces le ha dedicado varias palabras emotivas en sus historias de Instagram.

“La vida sin amor no tiene sentido. Vuelta alto, ángel de mi vida”, escribió sobre una de las publicaciones en las que quiso desahogar el inmenso dolor que lleva en el alma. “Siempre vivirás en mi corazón. Ve e ilumina el cielo como iluminaste mi vida, corazón”, agregó en otra historia.

“Tu gran corazón siempre te hizo una gran mujer muy especial que me enseñó que el amor nos salva. Te amo infinitamente. Mi madre y el amor más limpio y puro que me enseñó que la vida sin amor no vale la pena vivirla”, continuó el histrión, padre de los también actores Emiliano y Sebastián Zurita.

Humberto Zurita y los homenajes a las mujeres de su vida

Desde aquel día de 2019 en el que perdió a su esposa, Humberto dejó ver un lado de él en el que honra la memoria de sus seres amados con fotos y publicaciones en los que expresa no sólo cuánto los extraña, sino el vacío que dejaron en su vida.

Con fe de encontrarse de nuevo en el paraíso, Humberto quiso enviar un mensaje con su mamá para quienes ya no están con él. “Vuela madre, y háblale de mí a todos mis seres amados que hoy brillan en el cielo: a mi padre, a Adela, a Roberto y a mi amada Christian. Plática con ellos y cuéntales de nosotros los que seguimos en la tierra esperando un día estar a su lado nuevamente”, expresó.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.