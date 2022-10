Tras confirmar su noviazgo, Humberto Zurita asegura: ‘Estamos muy bien… Nos amamos’

Finalmente, hace unos días respondió a la periodista Maxine Woodside cuando le preguntó sobre su rumorada relación con Salas: “Lo único que yo te voy a decir es: La amo y punto”, dijo, confirmando por fin las versiones de romance.

Y las cosas no quedaron ahí, pus luego vino la respuesta de la hija de Sylvia Pasquel, aunque no fue en una entrevista ni en un encuentro con la prensa, sino en sus propias redes sociales. “Te amo igual”, escribió Stephanie en su Instagram al compartir una foto en la que se le veía guapísima posando de rojo. Pero el dato curioso de esta publicación y que no dejó lugar a dudad fueron HZ que agregó, coincidentemente las del nombre del actor.