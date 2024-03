Danilo Carrera y su novia disfrutan de unos días en España

Danilo Carrera y su novia, la joven actriz Isabella Fernández, están pasando unos días de descanso en España. En medio de las vacaciones de primavera, la pareja de actores ha aprovechado para tomarse un descanso y han visitado ciudades como Madrid y Sevilla. A través de las redes sociales, los enamorados han compartido algunas postales de este viaje memorable por el país europeo, sin embargo, han sido reservados en cuanto a su debut como pareja en las redes, pues no han compartido aún fotos en las que aparezcan juntos.

©@danilocarrerah



Danilo Carrera en España bien acompañado

Cada uno por su lado ha compartido algunos vistazos de esta escapada romántica. El actor de telenovelas como Quererlo todo compartió unas selfies como todo un galán en Madrid y días después, publicó unas postales a su paso por Sevilla. Además de esto, el galán de Ecuador dejó al descubierto el apodo cariñoso con el que se refiere a su bella novia. Al parecer, las fotos fueron tomadas por la propia Isabella, pues en el pie de las fotos agregó un emoji de una cámara fotográfica y escribió al lado “Chiquititta”.

©@danilocarrerah



Fotos tomadas por su novia, la actriz Isabella Fernández

En cuanto a Isabella, esta ha compartido algunas imágenes de este romántico paseo para dos en su cuenta de Instagram, donde acumula alrededor de 27 mil seguidores. Aunque no hay fotos de ellos dos juntos, Isabella publicó una imagen que no deja lugar a dudas de que están pasando unos grandiosos días en España. La joven posteó una foto en la que se ven las manos de ambos entrelazadas; en esta destaca un reloj dorado, el mismo que Danilo luce en el resto de las imágenes que él mismo publicó en sus redes.

©@isafernandezz1



Isabella Fernández compartió algunas fotos de su viaje con Danilo en España

Tras concluir su noviazgo con Michelle Renaud hace ya un tiempo, Danilo Carrera mantuvo su vida personal alejada de los reflectores, sin embargo desde febrero pasado ya daba pistas de estar feliz y en una nueva relación. En ese entonces, el actor de telenovelas comentó que quería mantener su noviazgo lo más privado posible, pues se sentía pleno. Ahora se sabe que la joven que le ha devuelto la sonrisa es la actriz Isabella Fernández, de 20 años.

Hace unos días, en una conversación que tuvo con el medio ecuatoriano Diario Extra, Danilo se refirió a su joven novia, con la que tiene una relación desde hace unos meses. “Es una chica espectacular y tiene este carisma increíble. Es una chica que donde pisa deja huella”, dijo el intérprete.

©@isafernandezz1



Isabella Fernández

El flechazo entre ambos se dio mientras filmaban la película Only in CDMX, producción que marcó el debut del ecuatoriano como director. Fue ahí donde hubo algo de química, aunque su noviazgo se dio tiempo después. “Había química desde siempre, por lo menos de mi lado, desde que nos vimos y creo que de su lado también. Y sí, en la película nos conocimos, pasamos mucho tiempo juntos, pero no estuvimos juntos (en el rodaje). Hay una atracción que no puedes evitar, aunque yo no hubiera querido estar con ella hubiera terminado con Isa porque hay esa atracción, hay una química”, expresó.