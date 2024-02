Danilo Carrera revela que tiene nueva novia, pero advierte: ‘Me lo quiero guardar el mayor tiempo posible’

Danilo Carrera ha dejado las filas de los solteros, pues acaba de revelar que tiene una nueva novia. Tras su mediático noviazgo con Michelle Renaud, el actor ecuatoriano optó por ser más discreto en sus siguientes relaciones sentimentales, y en su actual noviazgo se ha mantenido en esta postura. Sin embargo, eso no impidió que compartiera recientemente lo feliz que se siente por esta nueva ilusión en el amor.

©@danilocarrerah



Danilo ha confesado que tiene una nueva ilusión en el amor.

Danilo acudió como invitado al podcast de Alejandro Chabán, y entre otros temas hablaron del amor. “¿Para decirte ‘sí’ a ti dijiste ‘no’ a una relación?”, preguntó el anfitrión al actor. “Sí, en todas mis relaciones, en todas. Todas las veces que tuve una relación terminé yo la relación porque me elegí a mí antes que a la otra persona. Y es algo que la gente con la que estás en la relación no lo entiende y dice eres un egoísta, pero al final del día creo que es lo mejor”, comentó el galán de telenovelas.

A su vez, el actor aconsejó a los hombres que no estén dispuestos a entregarse completamente en una relación, dejar ir a sus parejas. “Porque tal vez va a llegar alguien que sí la va a hacer feliz al 100% si es que tu no tienes esa capacidad, como yo no la tuve con esas parejas en ese momento”, reflexionó. Aunque Danilo no mencionó ningún nombre, fue inevitable pensar en su extinto noviazgo Michelle, quien siempre estuvo ilusionada con formar una familia, algo que no pudo materializar con él, pero sí con su actual esposo Matías Novoa.

Sin embargo, el galán de Hijas de la Luna (Las Estrellas) ha pasado página a aquel capítulo de su vida, y actualmente se encuentra feliz y enamorado, pues reveló que tiene una nueva novia. “Bien, bien, creo que es de lo que más feliz me tiene en mi vida, de lo que más motivado me tiene en mi vida, lo que me hace despertarme en las mañanas”, comentó con una gran sonrisa cuando Alejandro le preguntó cómo se encontraba en este momento en el amor.

©@danilocarrerah



El actor se pronunció a favor de ser discreto en estanueva relación amorosa.

“Estoy en una relación muy bonita, muy bonita, con una chica que me encanta, que me hace feliz, que me hace reír, que tiene una sonrisa espectacular, que me hace bromas, que se parece a mí, es así loquita como yo”, detalló el galán ecuatoriano.

Danilo confesó que cuando conoció a quien ahora es su misteriosa novia, no pensó que podría darse algo entre ellos, pero su corazón lo sorprendió. “Conoces a una persona y dices: ‘Hay algo aquí, pero no, ella nunca me gustaría’. Y del otro lado, ella también estaba así de: ‘Nunca estaría contigo’. Y empiezas a conocerte y esta es una atracción con la que no puedes pelear y es como esta química innegable en la que estás”, explicó. Al final ambos terminaron por dejarse llevar por el enamoramiento. “Caí en tentación, robé un beso, entonces ya estaba todo hablado sin haber dicho una palabra”, sentenció.

Explica por qué quiere mantener esta relación lejos de los reflectores

La revelación de Danilo sobre su nuevo noviazgo ha tomado a muchos por sorpresa, pues no había dado ninguna pista en sus redes sociales sobre un posible nuevo romance. La razón de esto es que el actor ha decidido proteger lo más posible esta relación. “Estoy tan contento, como que estoy tan enamorado realmente que me lo quiero guardar para mí el mayor tiempo posible”, expresó.

©@danilocarrerah



El ecuatoriano dijo que aunque quiere proteger su relación, eso no impedirá que disfrute.

“O sea, que sea nuestro y que no tenga nada que ver nadie más que no sean nuestras familias, porque llega el momento en el que empiezan pues meterse en la relación, hablar, te ‘paparazzean’”, explicó el actor sobre las razones de su decisión. “Estoy viviendo ese tipo de amor que quieres vivirlo para ti y no para los demás”, dijo en otro momento de la charla.

No obstante, el ecuatoriano aseguró que tampoco piensa llegar al límite de priavarse de disfrutar junto a su novia con tal y escapar de las cámaras. “Ahorita estuvimos el fin de semana en Cancún y tal vez nos ‘paparazzearon’, y si nos ‘paparazzearon’ está bien, okay, no vamos a dejar de meternos al mar, disfrutar y jugar en el mar porque hay un riesgo de una foto. No vamos a limitarnos, pero mientras podamos mantenerlo nuestro, como un secreto y como un nido, así super privado, lo vamos a mantener nuestro”, sostuvo.

Vídeo Relacionado: Sofia Richie embarazada de su primer hijo Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.