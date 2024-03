Tras confirmar su romance, Danilo Carrera revela la identidad de su novia

Sin duda alguna, Danilo Carrera atraviesa por un momento muy especial en su vida. A la par de los cambios que se dieron en su carrera con su ingreso a Telemundo y con la tranquilidad de saber que su mamá, que había sido diagnosticada con cáncer, cada día se encuentra mejor, el guapo actor se ha dado una nueva oportunidad en el amor. Algo que lo tiene sumamente ilusionado y feliz, al punto de que ha comenzado a dejar de lado la discreción que tanto lo caracteriza y se ha dejado ver de lo más enamorado en sus redes sociales. Sin embargo, el también presentador había procurado cuidar la identidad de su novia, hasta hace poco, cuando finalmente reveló el nombre de la mujer que le ha robado el corazón.

©@danilocarrerah



Danilo Carrera se encuentra muy ilusionado con su nueva relación

Fue durante una charla que sostuvo con el medio ecuatoriano Diario Extra, en la que se refirió a la actriz Isabella Fernández, con quien desde hace unos meses mantiene una relación amorosa y junto a quien se ha dejado ver en redes sociales. “Es una chica espectacular y tiene este carisma increíble. Es una chica que donde pisa deja huella”, dijo el intérprete con total ilusión al referirse a su novia.

Cabe destacar, que Danilo e Isabella se conocieron en México mientras filmaban la película Only in CDMX, la cual marcó el debut del ecuatoriano como director. Fue ahí donde sucedió el flechazo, aunque su noviazgo se dio tiempo después. “Había química desde siempre, por lo menos de mi lado, desde que nos vimos y creo que de su lado también. Y sí, en la película nos conocimos, pasamos mucho tiempo juntos, pero no estuvimos juntos (en el rodaje). Hay una atracción que no puedes evitar, aunque yo no hubiera querido estar con ella hubiera terminado con Isa porque hay esa atracción, hay una química”, expresó.

©@isafernandezz1



Isabella Fernández fue la protagonista de la primera película de Danilo como director

Fue en febrero de este año cuando Danilo Carrera confirmó que se encontraba enamorado e ilusionado por su nueva relación. “Estoy en una relación muy bonita con una chica que me encanta, que me hace feliz, que me hace reír, que tiene una sonrisa espectacular, que me hace bromas, que se parece a mí. Es así, tal como yo, te hace bromas. Estoy tan contento, estoy tan enamorado realmente que me lo quiero guardar para mí el mayor tiempo posible, que sea nuestro y que no tenga nada que ver nadie más que no sean nuestras familias con esto, porque sí llega el momento en el que empiezan a meterse en la relación, a hablar…”, explicó el intérprete durante su participación en el podcast del presentador Alejandro Chabán.

¿Quién es Isabella Fernández?

La joven actriz tiene 20 años y estudia actuación en el CEA de Televisa. Es originaria del estado de Veracruz, pero según reveló a Diario Extra a finales del año pasado, vivió más de 11 años en Estados Unidos. En su cuenta de Instagram, en donde tiene más de 27 mil seguidores, suele compartir algunos detalles de su día a día, así como de su preparación como actirz, además de los proyectos en los que participa.