Así es Isabella Fernández, la protagonista de la primera película de Danilo Carrera como director

¿Nos puedes compartir un poco de esa anécdota? ¿Qué pasó en ese primer casting con Danilo Carrera?

Bueno, pues yo llegué al casting toda nerviosa, iba sola, entonces yo estaba así de ‘Dios mío...’. No sabía mis líneas, era en inglés, entonces obviamente me sentía como, ‘ahí está mi fortaleza, entonces dije bueno, por lo menos hablo bien inglés, entonces voy bien’. Pero llegué y me puse muy nerviosa porque yo no conocía a Danilo, o sea, como actor ni nada. Pero ya lo había googleado y me di cuenta que era un actor ya con una trayectoria sólida, entonces, sentí la presión de hacerlo bien. Llegué con mucha presión, pero Danilo la verdad me tranquilizó mucho. Me dijo, ‘voy a hacer esto y esto, las cosas van a ser así’. El director (Edgar Pavía) que también estaba ahí era muy lindo y también me dio mucho apoyo. Yo estaba como muy confundida en lo que tenía que hacer y como que todo me salió mal, me sentía temblando (risas).