Miguel Ángel Silvestre y Luis Gerardo Méndez prometen suspenso al máximo en la segunda temporada de ‘Los Enviados’

Si la primera temporada de Los Enviados te dejó al borde de su asiento... prepárate que este 7 de diciembre llegará la segunda temporada a través de Paramount+. Miguel Ángel Silvestre y Luis Gerardo Méndez regresan con sus personajes de Pedro Salinas y Simón Antequera, respectivamente, para vivir una nueva trama bajo la dirección magistral del ganador del Oscar Juan José Campanella (El Secreto de sus Ojos).

En esta nueva entrega, los sacerdotes Pedro Salinas (Méndez) y Simón Antequera (Silvestre) se adentran en una trama de misterio y asesinato en un convento gallego. Con tres monjas ciegas como testigos de un supuesto milagro, la lucha entre la mentira y la fe se intensifica. A medida que profundizan en la investigación, la tragedia golpea con la repentina muerte de su anfitrión Joaquín. Ahora enredados en una doble investigación, los sacerdotes enfrentan no solo lo místico, sino también una verdad mucho más terrenal.

En entrevista con ¡HOLA! AMÉRICAS, los actores nos hablaron de esta nueva temporada, de la respuesta que han sentido por parte del público, además de confesarse sobre sus propias creencias.

LGM: Se siente muy bonito, creo que la primera temporada fue para nosotros de mucha emoción al trabajar con Juan José Campanella, uno de los mejores directores que tenemos en este continente. ‘El Secreto de sus Ojos’ es de las películas favoritas de Miguel Ángel y mías, entonces, cuando nos invitó a trabajar con él, no lo pensamos ni dos veces. Entonces, eso por un lado pero en esta segunda temporada sí ha habido una emoción especial, eso, no sabíamos que la gente ya había conectado con una audiencia tan grande en Estados Unidos, en México, en Argentina y demás... Siempre es bonito ir a trabajar cuando ya sabes que hay alguien que está esperando lo que estás haciendo. En la primera temporada siempre hay el nervio de ‘va a funcionar o no’ y con la segunda, hay una motivación especial pues es algo que la gente espera. Para mí en particular, que la segunda temporada se filmó en España, en Galicia, con estos actores increíbles, en esta temporada yo podía jugar de visitante, como Miguel Ángel que así lo hizo en la primera temporada, que se grabó en México.

LGM: Las puertas que se van abriendo todo el tiempo en esta temporada son emocionantes. Empieza la historia y Juan José (el director) y los guionistas te hacen pensar que la historia va por un camino y luego se va por otro lado y se abre una puerta y así sucesivamente, eso se vuelve muy estimulante como espectador, porque al final del día todas esas preguntas se tienen que contestar, creo que cuando una serie abre puertas que no contesta es cuando la dejas de ver y dices ‘qué pérdida de tiempo’. Esta temporada paga muy bien todas las puertas que va abriendo y creo que eso hace que no la puedas dejar de ver.

