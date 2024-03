En plena recuperación, Belinda revela la causa de su hospitalización

Esta mañana, se dio a conocer a través de un comunicado de prensa, que Belinda tuvo que ser hospitalizada de emergencia. A sólo unas horas de que se llevará a cabo la presentación que ofrecería, este viernes 22 de marzo, en Coatzacoalcos, Veracruz, su equipo de trabajo anunció la cancelación de este show, debido a que la cantante tuvo que ser internada, por indicación de su médico. Debido a la preocupación que provocó la noticia entre sus seguidores, hace unas horas, la intérprete de Cactus reapareció en redes sociales para revelar qué le pasó.

©@belindapop



Debido a su hospitalización, tuvo que cancelar su presentación en Veracruz

La cancelación de su show

En el documento se resalta que la prioridad en este caso es salvaguardar el bienestar de la cantante: “Debido a un problema de salud por indicaciones de su médico, tuvo que ser hospitalizada. La salud de Belinda es nuestra principal preocupación en este momento. Esperamos poder reprogramar el concierto en una próxima fecha. Lamentamos los inconvenientes que esto pueda ocasionar. Agradecemos su comprensión, amor y cariño”, se lee en el comunicado.

Minutos después de anunciar su hospitalización, Belinda se manifestó en las historias de su cuenta de Instagram donde compartió una foto en la que se ve su mano, canalizada al suero, al interior del hospital: “La salud siempre tiene que ser lo más importante”, escribió sobre la imagen. En la foto, la cantante aparece con dos peluches, un oso y un conejo, que la acompañan en su recuperación.

©@belindapop



La cantante compartió esta imagen desde el hospital

La causa

Debido a la preocupación que provocó la noticia entre sus fanáticos, Belinda tomó nuevamente su perfil en esta red social, para compartir más detalles de cómo se encuentra: “A todos los que me están preguntando y mandando mensajitos de apoyo, muchas gracias. Estos meses he trabajado muchísimo sin parar, estoy terminando mi disco y al mismo tiempo haciendo una serie que requiere de muchísimo trabajo y disciplina, a veces dejamos los temas para después y esto fue lo que me causó este colapso, los amo mucho y espero recuperarme pronto para seguir con mis compromisos”.

©@belindapop



La cantante dio a conocer que la carga de trabajo fue la causa de su hospitalización

Su gran regreso a la música

De acuerdo con Belinda, la carga de trabajo que tienen tras el lanzamiento de Cactus, le ha cobrado factura. Los últimos meses, la cantante regresó por la puerta grande a la música con el estreno de este tema con el que debuta en el género de los Corridos Tumbados. Fue a inicios de febrero pasado cuando la intérprete de Amor a primera vista volvió a la escena musical con este tema con el que hizo una catarsis de sus propias experiencias amorosas.