Conoce a Zulia, el joven artista que viene a refrescar el ambiente musical

Y de ahí te rebelaste, musicalmente hablando...

Pues, no. Gracias a Dios, pude terminar la prepa antes de que comenzara mi rebelión, pero sí me costó bastante porque no sé, no me daba gusto, como que lo que la música me generaba era como un gusto. Era como una sensación muy egoísta... es que en ese punto, en ese momento, ¡tú eres Superman! ¿Me entiendes? Entonces, como cantante, me di cuenta que esto me gusta y aparentemente le gusta a la gente. Nunca lo había sentido así. Como que encontré un propósito.