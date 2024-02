GRAMMY 2024: Lista de nominados, presentadores, shows y todos los detalles

Ya falta casi nada para uno de los eventos más esperados de la industria del entretenimiento, específicamente del ámbito musical: los GRAMMY. La 66ª entrega de estos codiciados galardones, que entrega anualmente la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, se llevará a cabo el próximo 4 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California.

La gran cita de la música es el próximo 4 de febrero.

Por cuarto año consecutivo, el comediante Trevor Noah fungirá como maestro de ceremonias, en la que promete ser una gala llena de diversión, sorpresas y, por supuesto, lo mejor de la música. Se tratará de una ocasión especialmente significativa para el anfitrión, pues este año compite por al Mejor Álbum de Comedia.

La mayor parte de los premios se entregan en una ceremonia previa a la gala televisada, la cual se transmitirá en vivo el próximo domingo en el sitio live.GRAMMY.com y en el canal de YouTube Recording Academy / GRAMMYs. La transmisión por televisión iniciará a las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT. y podrá seguirse por CBS y Paramount+, así como los servicios de streaming Hulu + Live TV, YouTube TV y FuboTV. En Latinoamérica, el evento será transmitido por el canal de cable TNT y por HBO Max.

Trevor Noah será el anfitrión de los GRAMMY de 2024.

En lo que respecta a la alfombra roja, el público podrá disfrutar del derroche de glamour a través del canal E! que transmitirá el programa Live from the Grammys Carpet. A su vez, la agencia de noticias The Associated Press hará una transmisión en la alfombra roja con entrevistas y detalles de los looks de las celebridades, la cual podrá seguirse por sus redes sociales y sitio web.

Las esperadas presentaciones musicales

Entre los shows que se esperan para la noche del domingo destaca la de SZA junto a la intérprete canadiense Joni Mitchell, de 80 años, quien ha estado lejos de los escenarios debido a complicaciones de salud.

También se han anticipado las presentaciones de otras estrellas nominadas tanto este año como anteriores, entre ellas Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Dua Lipa, Burna Boy y Travis Scott. La leyenda Billy Joel, ganador de cinco GRAMMY y nominado más de dos decenas de veces, también actuará el próximo 4 de febrero.

Taylor Swift y Billie Eilish compiten este año en seis nominaciones.

Los nominados

SZA (Solána Imani Rowe) es una de las favoritas a arrasar en la noche de los GRAMMY, pues está nominada en 9 categorías; Victoria Monét y Phoebe Bridgers la siguen de cerca con siete, mientras que estrellas femeninas como Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Miley Cyrus y Billie Eilish empatan con seis nominaciones. En lo que respecta al talento latino, este año figuran en la lista cantantes como Karol G, Rauw Alejandro, Peso Pluma, Maluma y Juanes. A continuación, te presentamos las lista de los nominados en las principales categorías.

Karol G está nominada al GRAMMY.

Grabación del año

Worship, de Jon Batiste

Not Strong Enough, de boygenius

Flowers, de Miley Cyrus

What Was I Made For? de la película Barbie, de Billie Eilish

On My Mama, de Victoria Monét

Vampire, de Olivia Rodrigo

Anti-Hero, de Taylor Swift

Kill Bill, de SZA

Álbum del año

World Music Radio, de Jon Batiste

The Record, de boygenius

Endless Summer Vacation, de Miley Cyrus

Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, de Lana Del Rey

The Age of Pleasure, de Janelle Monáe

Guts, de Olivia Rodrigo

Midnights, de Taylor Swift

SOS, de SZA

Canción del año

A&W, compuesta por Jack Antonoff, Lana Del Rey y Sam Dew

Anti-Hero, compuesta por Jack Antonoff y Taylor Swift

Butterfly, compuesta por Jon Batiste y Dan Wilson

Dance the Night (para Barbie), compuesta por Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson y Andrew Wyatt

Flowers, compuesta por Miley Cyrus, Gregory Aldae Hein y Michael Pollack

Kill Bill, compuesta por Rob Bisel, Carter Lang y Solána Rowe

Vampire, compuesta por Daniel Nigro y Olivia Rodrigo

What Was I Made For? (Para Barbie), compuesta por Billie Eilish O’Connell y Finneas O’Connell

Mejor nuevo artista

Gracie Abrams

Fred again..

Ice Spice

Jelly Roll

Coco Jones

Noah Kahan

Victoria Monét

The War and Treaty

Productor del año (música no clásica)

Jack Antonoff

Dernst D’Mile Emile II

Hit-Boy

Metro Boomin

Daniel Nigro

Compositor del año

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Shane McAnally

Theron Thomas

Justin Tranter

Interpretación pop en solitario

Flowers, de Miley Cyrus

Paint the Town Red, de Doja Cat

What Was I Made For? para Barbie, de Billie Eilish

Vampire, de Olivia Rodrigo

Anti-Hero, de Taylor Swift

Interpretación pop en dúo o grupo

Thousand Miles, de Miley Cyrus featuring Brandi Carlile

Candy Necklace, de Lana Del Rey featuring Jon Batiste

Never Felt So Alone, de Labrinth featuring Billie Eilish

Karma, de Taylor Swift featuring Ice Spice

Ghost in the Machine, de SZA featuring Phoebe Bridgers

Álbum pop

Chemistry, de Kelly Clarkson

Endless Summer Vacation, de Miley Cyrus

Guts, de Olivia Rodrigo

-(Subtract), de Ed Sheeran

Midnights, de Taylor Swift

Álbum de electrónica o dance

Playing Robots Into Heaven, de James Blake

For That Beautiful Feeling, de The Chemical Brothers

Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022), de Fred again..

Kx5, de Kx5

Quest for Fire, de Skrillex

Interpretación de rock

Sculptures of Anything Goes, de Arctic Monkeys

More Than a Love Song, de Black Pumas

Not Strong Enough, de boygenius

Rescued, de Foo Fighters

Lux Æterna, de Metallica

Interpretación de metal

Bad Man, de Disturbed

Phantom of the Opera, de Ghost

72 Seasons, de Metallica

Hive Mind, de Slipknot

Jaded, de Spiritbox

Canción de rock

Angry, compuesta por Mick Jagger, Keith Richards y Andrew Watt

Ballad of a Homeschooled Girl, compuesta por Daniel Nigro y Olivia Rodrigo

Emotion Sickness, compuesta por Dean Fertita, Joshua Homme, Michael Shuman, Jon Theodore y Troy Van Leeuwen

Not Strong Enough, compuesta por Julien Baker, Phoebe Bridgers y Lucy Dacus

Rescued, compuesta por Dave Grohl, Rami Jaffee, Nate Mendel, Chris Shiflett y Pat Smear

Álbum de rock

But Here We Are, de Foo Fighters

Starcatcher, de Greta Van Fleet

72 Seasons, de Metallica

This Is Why, de Paramor

In Times New Roman…, de Queens of the Stone Age

Interpretación de música alternativa

Belinda Says, de Alvvays

Body Paint, de Arctic Monkeys

Cool About It, de boygenius

A&W, de Lana Del Rey

This Is Why, de Paramore

Álbum de música alternativa

The Car, de Arctic Monkeys

The Record, de boygenius

Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, de Lana Del Rey

Cracker Island, de Gorillaz

I Inside the Old Year Dying, de PJ Harvey

Intérpretación de R&B

Summer Too Hot, de Chris Brown

Back to Love, de Robert Glasper featuring SiR y Alex Isley

ICU, de Coco Jones

How Does It Make You Feel, de Victoria Monét

Kill Bill, de SZA

Interpretación de R&B tradicional

Simple, de Babyface featuring Coco Jones

Lucky, de Kenyon Dixon

Hollywood, de Victoria Monét featuring Earth, Wind & Fire y Hazel Monét

Good Morning, de PJ Morton featuring Susan Carol

Love Language, de SZA

Canción de R&B

Angel, compuesta por Halle Bailey, Theron Feemster y Coleridge Tillman

Back to Love, compuesta por Darryl Andrew Farris, Robert Glasper y Alexandra Isley

ICU, compuesta por Darhyl Camper Jr., Courtney Jones, Raymond Komba y Roy Keisha Rockette

On My Mama, compuesta por Dernst Emile II, Jeff Gitelman, Victoria Monét, Kyla Moscovich, Jamil Pierre y Charles Williams

Snooze, compuesta por Kenny B. Edmonds, Blair Ferguson, Khris Riddick-Tynes, Solána Rowe y Leon Thomas

Álbum de R&B progresivo

Since I Have a Lover, de 6lack

The Love Album: Off the Grid, de Diddy

Nova, de Terrace Martin y James Fauntleroy

The Age of Pleasure, de Janelle Monáe

SOS, de SZA

Álbum de R&B

Girls Night Out, de Babyface

What I Didn’t Tell You (Deluxe), de Coco Jones

Special Occasion, de Emily King

Jaguar II, de Victoria Monét

Clear 2: Soft Life EP, de Summer Walker

Interpretación de rap

The Hillbillies, de Baby Keem featuring Kendrick Lamar

Love Letter, de Black Thought

Rich Flex, de Drake & 21 Savage

Scientists & Engineers, de Killer Mike featuring André 3000, Future y Eryn Allen Kane

Players, de Coi Leray

Interpretación de rap melódico

Sittin’ on Top of the World, de Burna Boy featuring 21 Savage

Attention, de Doja Cat

Spin Bout U, de Drake & 21 Savage

All My Life, de Lil Durk featuring J. Cole

Low, de SZA

Canción de rap

Attention, compuesta por Rogét Chahayed, Amala Zandile Dlamini y Ari Starace

Barbie World, para Barbie compuesta por Isis Naija Gaston, Ephrem Louis Lopez Jr. y Onika Maraj

Just Wanna Rock, compuesta por Mohamad Camara, Symere Woods y Javier Mercado

Rich Flex, compuesta por Brytavious Chambers, Isaac Zac De Boni, Aubrey Graham, J. Gwin, Anderson Hernandez, Michael Finatik Mule y Shéyaa Bin Abraham-Joseph

Scientists & Engineers, compuesta por Andre Benjamin, Paul Beauregard, James Blake, Michael Render, Tim Moore y Dion Wilson

Álbum de rap

Her Loss, de Drake & 21 Savage

Michael, de Killer Mike

Heroes & Villains, de Metro Boomin

King’s Disease III, de Nas

Utopia, de Travis Scott

Álbum de pop latino

La cuarta hoja, de Pablo Alborán

Beautiful Humans, Vol. 1, de AleMor

A ciegas, de Paula Arenas

La nieta, de Pedro Capó

Don Juan, de Maluma

X Mí (Vol. 1), de Gaby Moreno

Álbum de música urbana

Saturno, de Rauw Alejandro

Mañana será bonito, de Karol G

Data, de Tainy

Álbum de rock latino o alternativo

Martínez, de Cabra

Leche de tigre, de Diamante Eléctrico

Vida cotidiana, de Juanes

De todas las flores, de Natalia Lafourcade

EADDA9223, de Fito Paez

