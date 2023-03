Ben Affleck explica su cara de hartazgo y el supuesto regaño de JLo en los Grammy

El pasado 5 de febrero Jennifer Lopez y Ben Affleck asistieron a su primera ceremonia de los Grammy como esposos, pero seguramente no imaginaba que sus nombres serían unos de los más comentados de la gala, aunque por motivos ajenos a la música. Y es que hubo algunos detalles durante la transmisión que no pasaron desapercibidos para el público, empezando por la cara de hartazgo de Ben, la cual se convirtió incluso en meme. El actor acompañó a su esposa Jennifer Lopez a la premiación, pero a decir de muchos, no disfrutó tanto como ella, pues en la emisión fueron captados en lo que pareció un tenso momento. Tras las especulaciones que surgieron entonces, ha sido el propio actor quien ha aclarado lo que realmente pasó esa noche.

Ben por fin ha hablado de lo que ocurrió en los Grammy

“La pasé muy bien en los Grammy. Mi esposa iba y pensé: ‘Bueno, habrá música en vivo. Puede que sea divertido’”, dijo Ben en entrevista para The Hollywood Reporter, echando abajo las versiones de que su rostro reflejaba aburrimiento y que habría ido a esa ceremonia por compromiso.

Sin embargo, Affleck confesó que empezó a sentirse algo nervioso Trevor Noah, anfitrión de la gala, y las cámaras comenzaron a enfocarlo. “Pensé: ‘Oh Dios, nos van a poner en esta toma’, pero no sabía que estaban grabando”, explicó sobre aquel momento que terminaría por volverse viral. Fue ahí donde se dio la supuesta discusión y regaño por parte de Jennifer. “Me acerqué a ella y le dije: ‘Tan pronto como nos graben, me voy a mover y dejaré que te sientes con Trevor’. Y ella me respondió: ‘Más te vale que no te vayas’. Eso es una cosa de marido y mujer”, contó Ben.

Ben admitió que no quería salir a cuadro en la transmisión

Días después de la ceremonia, se reveló el supuesto diálogo entre Ben y JLo. El DailyMail, consultó a un experto en lectura de labios, y aseguró que la cantante le había reprochado a su marido por su actitud y le pidió mostrar más entusiasmo. “Para”, le dijo Jennifer. “Tienes que parecer más simpático. Tienes que estar motivado”. Affleck no dudó en responder: “Podría”.

Opina sobre las críticas sobre su consumo de alcohol

En su entrevista con The Hollywood Reporter el actor también se refirió a las especulaciones sobre su consumo de alcohol, y dijo que en otras ocasiones llegó a asistir ebrio, y nunca nadie se dio cuenta, pero en los Grammy, fue señalado por no tener buena cara pese a que estaba disfrutando la ceremonia. “Es un evento del trabajo de tu esposa. He ido a eventos en los que he estado enojado. He ido y he estado aburrido. O a los que he estado borracho, muchas veces. Y nadie nunca dijo nada”, expuso el actor, para quien las ceremonias de premios no son nada nuevo.

Affleck se refirió a las críticas que recibió entonces, pues señaló que las personas con antecedentes de alcoholismo son estigmatizadas, algo que no los ayuda. “Eso plantea otra cuestión sobre si es prudente o no reconocer la adicción porque hay mucha compasión, pero todavía hay un estigma tremendo, que a menudo es bastante inhibidor. Creo que no anima a las personas a mejorar sus vidas”, señaló el actor, de quien es sabido ha estado en rehabilitación por sus problemas de bebida.

En el pasado, Ben enfrentó problemas con el alcohol